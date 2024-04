Političke karte se miješaju daleko od očiju javnosti: "Kontaktirale su nas sve stranke i zvali su pojedinci"

Daleko od očiju javnosti miješaju se političke karte, a iz HDZ-a poručuju da će brzo sastaviti Vladu jer Hrvatska nema vremena za čekanje. S druge strane, i Domovinski pokret uvjerava da će se sve odluke uskoro znati.

"Birači znaju s nama na čemu su i pregovori po dijelu programskih jedinica su u tijeku. Idući tjedan će se intenzivirati", rekao je Igor Peternel.

Mostovce u subotu nitko nije zvao, a oni su svjesni da se Vlada slaže negdje drugdje.

"Očito da DP ide s HDZ-om, očito da je vrh DP-a i prije izbora imao dogovor s HDZ-om, da su to poslovni i duboki interesi, da je sva ona kritika AP-a bila predstava za sitnu domoljubnu raju", smatra Nino Raspudić.

Zastupnici manjina, kažu, idu zajedno, a s kim će Dario Zurovec?

"Nije vođen razgovor apsolutno ni s kime. Da su kontaktirale sve stranke i da su zvali pojedinci – zvali su. Na koncu ćemo vidjeti kako će ići ti razgovori", rekao je.

SDP svoje karte ne otkriva nakon što je Ustavni sud donio odluku da Zoran Milanović ne može biti mandatar.

"To samo pokazuje razmjere paničnog straha Andreja Plenkovića. I zato ova reakcija. Ja to ne moram biti, svoje sam učinio, nadao se jesam boljim rezultatima", napomenuo je Milanović.

Tko će biti mandatar SDP-a sami moraju odlučiti, poručio je Tomislav Tomašević te priznao da mu je žao zato što se nisu dogovorili oko točkaste koalicije i komentirao Mostov prijedlog da Nikola Grmoja bude premijerski kandidat.

"Na temelju čega? Koalicija Rijeke pravde ima četiri puta više mandata. U kojem to svijetu funkcionira? U kojoj državi?", upitao je.

Raspudić je reagirao na prijedlog Možemo! da zajedno podrže manjinsku vladu na čelu sa SDP-om.

"Sad bi oni određivali da će to biti SDP-a i ne bi se petljali, a ako ne pristanemo, onda mi dovodimo HDZ na vlast. Neće oni nama određivati što ćemo mi. Možemo! nije otkrio niti jednu aferu vladajućeg HDZ-a, nego je to činio Most", istaknuo je.

