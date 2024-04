Dnevnik Nove TV doznaje pozadinu donošenja krucijalne odluke o Milanoviću: "Lomila su se koplja zbog jedne stvari"

Nakon što je u petak Ustavni sud zabranio predsjedniku Zoranu Milanoviću da bude mandatar, čak i ako prije toga podnese ostavku na predsjedničku dužnost, suci se u subotu nisu obratili javnosti.

"Ni ne namjeravaju jer smatraju da su sve rekli u svojem priopćenju, ali i izdvojenim mišljenjima sudaca koji su glasali protiv odluke. Ipak, kako smo uspjeli doznati u neslužbenim razgovorima sa sugovornicima iz samog suda, bila je ovo jedna od najtežih odluka koju je sud, barem u ovom sazivu, donio. Koplja su se lomila, ali ne toliko radi samog merituma – tu je postojao jasan stav većine sudaca – već radi trenutka", objasnio je reporter Dnevnika Nove TV Marko Biočina.

"Bilo je čak pripremljeno i priopćenje, no na kraju je prevladao stav da je važnije da sud izbjegne bilo kakav utjecaj na volju birača prije izbora. Što se tiče te zabrane predsjedniku Milanoviću da bude mandatar, ona je de facto proizašla iz stava većine sudaca kako nitko, pa tako u ovom slučaju ni predsjednik Republike, ne smije kršenjem Ustava ostvariti političku korist", pojasnio je.

S tim načelnim stavom bi se, napomenuo je reporter, svi složili, no ostaje pitanje je li Ustavni sud imao ovlasti za donošenje takve odluke.

"Prema ovom upozorenju, nema načina da Milanović bude mandatar, ali ako on bude za to izabran, Ustavni sud će morati donijeti odluku o poništavanju te odluke. To znači da će suci opet glasati i teoretski je moguće da neki od njih promijene mišljenje", objasnio je Biočina.

Ustavni sud se našao u teškoj situaciji u kojoj bi svaka odluka bila izvrgnula kritikama.

"Da nisu reagirali, praktički legitimizirali predsjednikovo ponašanje, imali bismo loš presedan za budućnost. Da su poništili izbore, tu bi sigurno bilo puno negativnih reakcija, a vidimo sad da se isto dogodilo i s trećom opcijom", istaknuo je Biočina.

"Reputacijski, to je jednostavno situacija u kojoj ne mogu pobijediti. Isto vrijedi i za politički sustav, a posebno instituciju predsjednika. Šteta je ipak što se predsjednik nije kandidirao na izborima u ustavnoj proceduri jer bi šteta bila manja i na kraju bismo izbjegli rasprave o tome tko krši Ustav", zaključio je.

