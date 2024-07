U nekim dijelovima zemlje temperature idu i do 35! Detalje donosi meteorolog Dnevnika Nove TV

Postupno jača anticiklonalni greben pod čijim utjecajem ćemo biti sljedećih nekoliko dana. Atmosfera će u takvim okolnostima nad našim krajevima najvećim dijelom biti stabilna, a vrijeme sunčano.

S nedjelje na ponedjeljak blizina jedne fronte sjevernije od nas kopnenim krajevima mogla bi donijeti izraženije pljuskove, a prodor hladnijeg zraka vezan uz tu frontu početkom tjedna svakako će uzrokovati popuštanje vrućine. No prije tog, ponovno ćemo se zagrijati na 35.

I subotnje jutro bit će sunčano i u većini krajeva relativno ugodno. Unutrašnjost zemlje trenutno spašavaju ove ne odveć visoke noćne i jutarnje temperature, uz koje se kasnije i dnevna vrućina ipak nešto lakše podnosi. U subotu ujutro, 13 do 17, 18 stupnjeva u unutrašnjosti, 20ak do 25 očekuje se na toplijem Jadranu. Lokalno će uz obalu puhati burin, u Slavoniji u početku već umjeren jugoistočnjak.



Sunčano će prevladavati i poslijepodne u središnjoj Hrvatskoj, ali i barem 3 do 4 stupnja više vruće nego danas u onom najtoplijem dijelu dana. To znači mjestimice i 33, 34 stupnja. Vrlo slično i u Slavoniji i Baranji. Uz umjeren jugoistočnjak temperatura će i ovdje tijekom dana ponegdje porasti do 33 ili 34 stupnja. Također će biti sunčano.

Pročitajte i ovo rezultat očevida Objavljeni detalji teške nesreće na A1: Ozlijeđeno 9 ljudi, među njima i djeca. Kaos počeo kad je pukla guma...

I u gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu pravi ljetni dan. U gorju mjestimice tek umjeren dnevni razvoj oblaka, a pri tom i vrlo mala mogućnosti za kraći pljusak. Ipak, posvuda sutra dosta sunca i svakako povratak vrućine.

Za sjeverni Jadran je izdano i upozorenje. Na moru će puhati slab do umjeren jugozapadnjak, dok će dnevna temperatura biti između 30 i 34 stupnja. U gorju ugodnije, još uvijek ne prevruće, najčešće oko 30.



I u Dalmaciji u subotu sunčano i vruće, uz većinom umjeren jugozapadnjak i temperaturu između 32 i 36 stupnjeva. Najviše vruće očekuje se u zaleđu.

Temperatura mora je većinom između 25 i 27 stupnjeva, jedino u Dubrovniku danas samo 21. UV indeks će i sutra u cijeloj zemlji biti vrlo visok.

I sljedećih nekoliko dana većinom sunčano te vrlo toplo i vruće. U nedjelju za kopnene krajeve vrhunac vrućine kad će temperatura dosegnuti i 36 stupnjeva, lokalno moguće i više. S nedjelje na ponedjeljak prolazno oblačnije uz mogućnost jačih grmljavinskih pljuskova. Potom će početkom sljedećeg tjedna uz pritjecanje svježijeg zraka sa sjevera i vrućina na kopnu popustiti. No veći dio tjedna zadržat će se sunčano.

I na Jadranu će isto prevladavati sunčano i vruće. S jednom razlikom, a to je da će se vrućina ovdje zadržati u sljedećem tjednu i neće tako lako popuštati. Maestral, u nedjelju navečer naglo okreće na jaku, podno Velebita na mahove i olujnu buru. Noći će biti vrlo tople, a dani vrući i vrlo vrući.

Pročitajte i ovo POMAGALA I VOJSKA Užas na A1: Ozlijeđeni hitnom i helikopterom prebačeni u bolnicu, satima bio zatvoren promet prema Zagrebu

Zato je ponovno na snazi i upozorenje na toplinski val. Ovaj put na kopnu kraći i manje intenzivan, dok će se na moru produljiti i na dio sljedećeg tjedna.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.