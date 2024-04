Politički analitičar o kontroverznoj odluci Ustavnog suda: "To je kao kod Shakespearea..."

Profesor zagrebačkog Fakulteta političkih znanosti Tihomir Cipek je u Dnevniku Nove TV komentirao odluku Ustavnog suda kojom se Zoranu Milanoviću zabranilo da bude mandatar.

"Hrvatska politika je neka vrsta kuće od karata, a i Ustavni sud je jedna vrsta kuće od karata, ali nikako da se napravi ona fina piramida od karata jer dio karata ide u jednom, a dio u drugom smjeru", objasnio je.

"To je kao kod Shakespearea: puno vike ni za što. Tu se polazi od krive pretpostavke da Milanović želi biti predsjednik Vlade. Mi to još ne znamo, to može biti propagandni trik. Sve ovo o čemu svjedočimo pokazuje da nemate pravo koje bi bilo neutralno i da Ustavni sud po logici stvari uvijek ulazi u nekakvu političku proceduru i odlučuje nekakvom političkom procedurom – većina i manjina", rekao je u razgovor s reporterkom Sabinom Tandarom Knezović.

Neki su građani na strani većine, a drugi na strani manjine.

"Nekima su jedni argumenti uvjerljiviji, a drugima drugi. Vidi se da Ustavni sud može dati prigovor na izborni proces, poništiti izbore na jednom, dva ili deset izbornih mjesta. Na neki način može sve izbore delegitimirati, ali kad je Sabor konstituiran, kad se na njega prenese politička volja naroda, onda Sabor bira onoga koga hoće i tu je glavni spor", rekao je Cipek.

Ključno je pitanje, smatra, zašto bi Milanović htio biti predsjednik Vlade.

"Meni to više izgleda kao neka vrsta propagandne poruke kojom se htjelo mobilizirati birače. To je moja teza. Htjelo se postići to da i predsjednik Republike i predsjednik Vlade dolaze iz istog političkog miljea", pojasnio je te se složio s tvrdnjom Tandare Knezović da je tijekom kampanje kršio Ustav.

"Ustavni sud je mogao unaprijed reći da ne može sudjelovati, da će biti izbačen iz utrke ako će kršiti Ustav. Jasno je da je to trebalo jasnije reći, ali mi želimo dobiti nekakvu izvjesnicu u nečemu što je po logici stvari neizvjesno. I proces odlučivanja u Ustavnom sudu se ne može determinirati", dodao je.

Cipek tvrdi da ima dovoljno novca za nove izbore.

"Hrvatska je puno bogatija nego što mi mislimo, a novca imaju i stranke. Ima novca i za izbore, ima i za druge stvari, a izbori su važni i daju politički legitimitet Vladi i, ako treba, mogu se ponoviti", rekao je.

SDP u ovom trenutku ima male šanse da formira Vladu.

"Nada umire posljednja, ali jasno je da HDZ ima veće šanse. Uvijek veće šanse ima onaj tko vlada, tko je pobijedio na izborima i zbog toga ima bolju pregovaračku poziciju. Na dva mjesta su poništeni izbori i treba čekati da se ondje ponove, a nakon toga treba čekati da netko predsjedniku donese 76 potpisa", pojasnio je.

Komentirao je i najavu da će se HDZ, ako uspije dobiti 76 ruku, pokušati srušiti u Saboru.

"Kad se Vlada formira, ona je dobila povjerenje u Saboru. To bi bilo moguće kada bi se netko od tih 76 ljudi predomislilo. To je vrlo malo vjerojatno", zaključio je.

