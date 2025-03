Bespravnu kuću i luksuzne nekretnine izbjegao upisati u imovinsku karticu: "Mi smo to sve krvavo zaradili"

Uoči imenovanja na novu funkciju, predsjednik Uprave Hrvatskih cesta, ušminkao je svoju imovinsku karticu. Luksuzne nekretnine prebacio je na djecu i tako izbjegao njihovo upisivanje.

"Ne gledam to tako, svi znaju za te naše nekretnine. Imamo puno prijatelja, poznanika, svi su ti objekti bili prijavljeni preko ovih portala što iznajmljuju za turizam. Moja su djeca punoljetna, svi rade, svi su zaposleni, nitko ne radi u javnom sektoru, njihovo je da se dalje razvijaju, kao što smo mi taj objekt dobili u nasljedstvo, tako smo ga i mi dalje sve predali", pravda se Ivica Budimir, predsjednik uprave Hrvatskih cesta.

S koljena na koljeno prebacuje se tako bespravna kuća u četvrti Firule u Splitu - izgrađena u zoni u kojoj stambena gradnja nikad nije bila dopuštena. Zahtjev za legalizacijom sadašnja gradska vlast mu je odbila.

"Trebalo bi doći do izmjene GUP-a da se to prilagodi, čak i za vrijeme SDP-ovog gradonačelnika Baltazara pripremljena je izmjena GUP-a u tom smislu, ali tada nije prošla. Ovaj gradonačelnik nije bio za to da se to rješava na takav način, ali evo. Mene problematiziraju jer sam javna osoba, ali u biti u mom susjedstvu oko same te kuće ima još 15-ak drugih objekata, gdje je taj moj stan, tak da će se to svakako morati rješiti u neko dogledno vrijeme", smatra Ivica Budimir.

Grad Split žalbu je proslijedio nadležnom ministarstvu, ali još nije došla na red. Taj teret očito nije bio sporan za stranačke kolege iz Vlade, koja ga je izabrala na mjesto visokog dužnosnika.

"Nisam upoznat s činjenicom da li je zgrada obitelji Budimir, ne znam da li je zgrada obitelji Budimir, ne znam da li je njegova ili čija je, ne znam je li završena cjelokupna procedura oko statusa legalnosti tog objekta, pa ne bih sad dao krivu informaciju", rekao je Branko Bačić, ministar graditeljstva iz redova HDZ-a.

"Svi mi danas u Hrvatskoj neovisno koju funkciju obnašali, bili predsjednici uprava, ili ministri, ili obični građani moramo poštovati zakone. To vam je moj odgovor, a ja ne mogu zaista konkretno govoriti jer ne znam detalje", komentirao je Oleg Butković, HDZ-ov ministar mora, prometa i infrastrukture.

Na njemu je ostala samo kuća od 70 kvadrata pokraj Imotskog i štednja sa suprugom od 380 tisuća eura. Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa zasad nije zaprimilo ni jednu prijavu.

"U ovom trenutku nismo još otvorili predmet jer, kao što sam rekla, ako se radi o imovini koja je prenesena na punoljetnu djecu, i to, koliko se sjećam u rujnu prošle godine, a imenovan je obveznik od 15. veljače dakle on je to učinio još dok nije bio obveznik zakona. Međutim ukoliko povjerenstvo vidi da je nešto u pogledu imovinske kartice sumnjivo, otvorit će predmet i sve navode propitati", objasnila je Ines Pavlačić iz Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa.

Nema traga ni objektu u splitskoj četvrti Neslanovac u koji su se odselili s Firula. Velebna vila kraj Omiša darovnim ugovorom također je pripala djeci, a očito je da su gabariti puno veći od onih koji se navode u uporabnoj dozvoli. Po podacima sa spomenutih internetskih stranica, iznajmljivala se za 500 do 600 eura na dan.

"Mislim ja sam više od 30 godina u privatnom sketoru, malo me ovo sve iznandilo, mi smo to sve, kako bi rekao jedan novinar, pošteno i krvavo zaradili, tako da ja tu ne vidim nikakv problem, ako neko ima što pogledat to će se lako ispitat", rekao je Ivica i Budimir, predsjednik uprave Hrvatskih cesta.

Osim Povjerenstva, posla bi mogao imati i Državni inspektorat.

