Optužnica protiv poznatog pjevača zbog nasilja nad suprugom i djetetom: Detalji su užasni

Općinsko kazneno državno odvjetništvo u Zagrebu podiglo je optužnicu protiv pjevača zbog obiteljskog nasilja nad suprugom i maloljetnim djetetom, koje je, prema navodima tužiteljstva, trajalo gotovo dvije godine. Optužnica je danas potvrđena na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu, javlja Index.

Poznatog pjevača, čiji identitet zbog zaštite djeteta ostaje tajan, tereti se da je od početka 2021. do listopada 2022. gotovo svakodnevno pred djetetom vrijeđao suprugu, psovao njenu obitelj te je fizički i psihički zlostavljao. Navodi se da je pozvao suprugu i dijete za stol, stavio nož pred njih kako bi ih zastrašio i zaključao vrata kako ne bi mogli otići. U drugom slučaju ju je fizički maltretirao gurajući joj prste u uši.

Situacija je eskalirala nakon što je supruga zatražila razvod i pronašla novog partnera. Tada joj je govorio da je "kurva" i da se "na moru je*ala". Dijete je ponižavao pokazujući mu svoje genitalije i govoreći da je "normalno da ima ljubavnicu".

Tijekom kaznenog postupka protiv njega su bile određene mjere opreza – zabrana približavanja, udaljenje iz doma i zabrana kontakta sa suprugom.