Planirate peći rakiju? Evo koje su količine dozvoljene - pravila su rigorozna, a kazne velike!

Sezona je pečenja rakije, koja u Hrvatskoj započinje u ranu jesen, kada dozrijeva voće poput šljive, kruške i jabuke te u vrijeme berbi u vinogradu.

Pečenje rakije regulirano je Zakonom o trošarinama i pravilima koje propisuje Carinska uprava te od proizvođača iziskuje i određene obveze prema državi. Pravilima je detaljno propisano tko smije peći rakiju, u kojoj količini te pod kojim uvjetima.

Pečenje rakije, ilustracija Foto: Denis Jerković/Cropix

Tko je mali proizvođač rakije?

Mali proizvođač jakih alkoholnih pića je fizička osoba koja proizvodi rakiju isključivo za vlastite potrebe, odnosno za svoje kućanstvo, i nije ovlaštena prodavati proizvedenu rakiju.

Koliko se smije ispeći rakije?

Dozvoljena količina rakije za vlastite potrebe bez plaćanja trošarine iznosi do 20 litara čistog alkohola godišnje, što odgovara otprilike 50 litara rakije jačine 40% volumena alkohola po litri. Ako proizvođač premaši tu količinu, dužan je platiti trošarinu.

Pečenje rakije, ilustracija Foto: Duje Klarić/Cropix

Koliko se plaća za veće količine?

Za svaku litru čistog alkohola iznad dopušteni 20 litara, plaća se trošarina u iznosu od 7,96 eura. To je otprilike trošarina koju će mali proizvođač platiti za svakih 2,5 litre rakije proizvedene više od dopuštenih 50 litara rakije jačine 40% vol.

Ograničenja i zabrane

Mali proizvođač može godišnje proizvesti maksimalno 1000 litara rakije, s tim da za svaku litru, nakon prvih 50 litra, mora platiti navedenu trošarinu.

Rakija se smije koristiti isključivo u kućanstvu, za osobnu upotrebu ili darivanje i prodaja takve rakije nije dopuštena. Proizvodnja većih količina preko 1000 litara godišnje, podliježe posebnim propisima i dodatnim obvezama.

Pečenje rakije, ilustracija Foto: Ivo Ravlić/Cropix

Kako se registrirati?

Prije početka pečenja rakije, najmanje 8 dana ranije, mali proizvođač mora prijaviti mjesto proizvodnje, volumen kotla za proizvodnju te planiranu količinu proizvodnje nadležnoj Carinskoj upravi prema svom prebivalištu. Potrebno je ispuniti potrebne obrasce te se upisati u registar malih proizvođača.

Kazne i sankcije

Proizvodnja bez prijave, neovlaštena prodaja ili neprijavljeni kotlovi podliježu visokim novčanim kaznama i mogućem oduzimanju robe, a kazne se penju i do nekoliko tisuća eura.

Mali proizvođač bit će brisan iz registra, sva roba bit će mu zaplijenjena i prodana ili uništena, te će mu se naplatiti trošarina na svu proizvedenu količinu alkoholnog pića.