Tomašević najavio skuplji pauk: "Kazne za obijesno parkiranje su neprimjereno niske"

Radove na šestoj fazi državne biciklističke rute Greenway otvara danas Tomislav Tomašević, gradonačelnik Zagreba. Riječ je o dijelu biciklističke staze koja će, kad bude završena, povezivati slovensku granicu s Lijevim Dubrovčakom, naseljem kod Ivanić-Grada.

Faza čiji radovi danas započinju odnosi se na dio nasipa od Jadranskog mosta do Mosta mladosti, ali u ovom slučaju će se urediti staza na obje strane Save. Riječ je o stazama ukupne dužine od oko 9,5 kilometara.

"O ovom projektu još dok sam bio zastupnik u oporbi, ali nije realiziran nijedan metar. Danas otvaramo radove na glavnoj fazi Greenwaya. Pokrenuli smo ogromna ulaganja u prometnu infrastrukturu u Zagrebu, a svaka nova avenija uključuje i biciklističke trake i pješačke nogostupe", rekao je Tomašević, dodajući da gradske vlasti ulažu i 200 milijuna eura u javni prijevoz.

"Ovo nije samo prometni projekt, nego i za rekreaciju. Želimo da ovaj koridor uz Savu bude jedna od glavnih rekreativnih zona u Zagrebu. Bivša vlast je htjela ovdje graditi nekakve nebodere, ali mi mislimo da ovo mora ostati glavna rekreativna zona", rekao je Tomašević.

Radovi će trajati šest mjeseci, a bit će podijeljeni u četiri etape kako bi uvijek tri četvrtine tog centralnog dijela građani moći koristiti. Vrijednost radova je 7,6 milijuna eura bez PDV-a. "U zadnjih godinu dana smo uredili ili izgradili oko 20 kilometara biciklističkih staza", pohvalio se Tomašević.

Na pitanje koji dio Greenwaya će graditi nakon završetka ove faze, Tomašević je rekao da se to još nisu dogovorili, ali da pretpostavlja da će ići dalje prema istoku Zagreba.

Na pomolu rješenje bojkota škole?

Danijela Dolenec, zamjenica gradonačelnika, odgovarajući na pitanje o slučaju u zagrebačkoj školi u koju roditelji ne šalju djecu na nastavu zbog problematičnog učenika, rekla je da očekuju dokumentaciju stručnog povjerenstva škole, nakon čega će gradski ured izdati novo rješenje.

"Prema onome što se do sada zna to će vjerojatno biti novo rješenje koje će uključivati drugačiji tip školovanja, ali to se ne može prejudicirati", rekla je Dolenec, koja očekuje da će do kraja tjedna stručno povjerenstvo škole poslati dokumentaciju.

Skuplji pauk

Na pitanje o nekulturnim vozačima koji parkiraju na nogostupe i biciklističke staze, Tomašević je rekao da su kazne za obijesno parkiranje neprimjereno niske. "Kazna je 15 eura ako platite odmah, to nikog ne odvraća. Tražimo da se to promijeni", rekao je Tomašević, dodajući da su jučer održali sastanak s MUP-om.

Najavio je da će grad povećati cijene za pauk koji će takva vozila uklanjati. "Investiramo i u dodatna pauk vozila, ali najbitnije je da ćemo povećati kazne. Još se konzultiramo, ali sadašnja cijena je 80 eura, smatram da je to premalo", rekao je Tomašević.

Što se tiče radova na stadionu u Kranjčevićevoj, Tomašević je rekao da postoje komplikacije vezane za statiku, ali da će to uskoro biti riješeno i da će radovi početi početkom sljedeće godine.

