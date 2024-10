Visoki upravni sud srušio je odluku zagrebačkih vlasti o najmu gradskih stanova, a gradonačelnik Tomislav Tomašević tvrdi da neće odustati od svog modela najma.

"Još nismo dobili obrazloženje presude, ali pretpostavljamo da je riječ o formalnom razlogu koji ćemo vrlo lako riješti", rekao je Tomašević na konferenciji za novinare, dodajući da je sud počeo mijenjati praksu i rušiti različite odluke gradova po cijeloj Hrvatskoj u kojima se ne bi decidirano pozivali na zakone već na statute.

"Ako je tako, bez problema ćemo to riješiti. Onima koji slave što je ta odluka pala neće dugo trajati to slavlje jer ćemo i dalje nastaviti uvoditi reda", rekao je Tomašević.

Kritizirao je one koji se zalažu za dosadašnji model jer prema njemu gradski stan može koristiti za 130 eura i obitelj koja mjesečno zarađuje i više od 5000 eura. "To nije normalno i ta naslijeđena prava iz prošle vladavine mi mijenjamo u svakom segmentu da gradske stanove mogu koristiti oni kojima su doista potrebni.

Ide po pobjedu

"Očito su se udružili jer mislim da ih zastupa slična pravna ekipa kao i za odluku oko roditelja odgojitelja. Kako smo i tamo izvojevali pobjedu, tako će biti i ovdje. Nećemo stati uvoditi reda", poručio je Tomašević, dodajući da će zaustaviti praksu da oni s visokim zaradama plaćaju kikiriki za najam gradskog stana.

"Garantiram da će to pasti na Ustavnom sudu. Ali ako treba ponovit ćemo odluku i ići ćemo dalje s istom stambenom politikom kao i dosad, a to je da ona mora biti socijalno pravedna. Imamo socijalno stanovanje koje je za one čiji je prihod manji od 30 posto prosječne zagrebačke plaće, a imamo i priuštivo stanovanje za koje morate imati primanja niža od zagrebačkog prosjeka", rekao je Tomašević.

