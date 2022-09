Gradonačelnik Tomašević, po uzoru na Bruxelles, najavljuje da će se od 1. listopada u centru plave vrećice ostavljati ispred zgrada samo od 20 do 22 sata. Za ostavljanje vrećica izvan tog vremena - stižu kazne.

Uklanjaju se kante za otpad iz centra Zagreba! Njih će zamijeniti plave vrećice za miješani otpad. Moći će se odlagati samo od 20 do 22 sata. Ako zakasne, Zagrepčanima prijeti kazna komunalnih redara.



"Ako slučajno niste doma od 8 do 10 možete ili zamoliti susjeda da to napravi umjesto vas ili čekati idući dan da odložite vrećicu.

Zagreb je postao Kantograd u zadnjih 5 do 6 godina i mi to hoćemo promijeniti", rekao je gradonačelnik Tomislav Tomašević.



Da ne postane grad pun vrećica, radnici Čistoće, kaže Tomašević, cijelu će noć odvoziti smeće. To je privremeni plan, dok se ne izgradi ukupno 150 podzemnih spremnika - prva tura stiže do proljeća.



"Trajno rješenje za centar Zagreba trebali bi biti podzemni spremnici. Plan ih je izgraditi 50, no za sad je spreman ovaj prvi u Massarykovoj ulici", dodao je.

Gradit će se do proljeća. Za zgrade koje kante ne mogu skloniti u haustore ili podrume, predstavnike stanara zanima gdje će se odlagati ostali otpad.

"To će bit još gore, kad su vrećice po podu i onda psi i mačke dođu i ako bude smrdilo, to će se sve raskopat. Ovo u kantama se moglo koliko toliko zaštiti, ali biootpad nema šanse, to užasno smrdi nakon jednog dana", rekla je jedna predstavnica stanara Vesna Stefanović.

Odlagat će se na zelenim otocima, poručuje Tomašević. No što ako odvoz opet zapne?

"Jedino u lipnju smo imali takve probleme, ali nakon toga nekakvih sustavnih problema nije bilo", rekao je Tomašević.



Pripremaju se i ostali zagrebački kvartovi. Od 1. listopada vrećice stižu u domove. Kupljeno ih je 50.000. "Da, odlično - sve je to teoretski odlično, ali u praksi neizvedivo", rekao je Ante iz Zagreba. "Ako tako mora biti, onda ćemo to poštivati!", rekao je jedan prolaznik.

