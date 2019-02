Ako vas svrbe vas oči, kišete, a niste prehlađeni, moguće je da je u pitanju alergija. Njihova sezona je počela, i to s prvim peludima johe i ljeske. Stručnjaci svakodnevno mjere razinu peludi u zraku, i kažu da, ako se ovako toplo vrijeme nastavi, za deset dana stiže pelud visokoalergene breze.

Peludna sezona već je počela. Trenutačno su ljeska i joha najprisutnije. ''Negdje kroz desetak dana će početi pulenacija visokoalergene peludi breze koja uistinu stvara probleme alerigičnim osobama'', ističe Barbara Stjepanović, aerobiologinja s NZZJZ-a Andrija Štampar.

No, to je tek početak problema za alergičare. ''Nakon breze, koja je kratkotrajna, u kontinentalnom i primorskom dijelu kreće peludna trava i iza toga pelud ambrozije'', kazala je Stjepanović.

Čija god da pelud jest, simptomi se lako prepoznaju – kihanje, šmrcanje, curenje nosa. Liječnici kažu treba smanjiti izloženost peludi. ''Bilo bi dobro s liječnikom vidjeti da se uvede antihistaminik i na taj način regulirati simptome. Dobri su načini mehanički, da se redovitije ispire sluznica, redovitije pere kosa i skida pelud'', objašnjava liječnik dr. med. Filip Đerke.

I nije, kažu, za sve potrebno testirati se. ''Mi kod 80 posto naših pacijenata možemo iz kliničke slike zaključiti na što su alergični'', ističe dr. Đerke.

Peludne alergije ometaju život i rad, a nerijetko mogu dovesti i do drugih komplikacija. Kako uočiti razliku između prehlade i alergije, novinaru Dnevnika Nove TV Vjekoslavu Đaiću objasnio je ravnatelj Dječje bolnice Srebrnjak, Boro Nogalo. ''Ono što je bitno je da sama alergija znači alergijska upala. To je neinfektivna upala. Iako su viroza i bakterijska upala isto upale, međutim jedna je uzrokovana bakterijskim virusom, a druga alergijskom reakcijom. Ono što je bitno, simpotmi su vrlo slični. Dakle, to je šmrcanje, kihanje, suzenje očiju, otežano disanje i kašalj.

Ono što je bitno kod alergija, naročito koje se javljaju sada u proljeće, jest da se pojavljuju u ovom periodu svake godine. Dakle, to je vrlo bitna razlika između prehlade i alergije. Ako se javljaju u istom periodu svake godine, ako se javljaju bez temperature, ako kašljanje, kihanje i šmrcanje traju više od dva tjedna, ako su upalni parametri mirni, onda u svakom slučaju ti kronični problemi dišnog sustava, može se posumnjati na alergiju'', objašnjava Nogalo.

Kao neke od uzročnika alergija, Nogalo ističe genetsko nasljeđe, gradski način života, pretjerano korištenje antibiotika, cjepiva, deterždenti. Ravnatelj Dječje bolnice Srebrnjak dodaje kako se smatra da će od alergija bolovati više od polovice stanovništva.

