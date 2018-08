Nastavlja se toplinski val. Diljem Hrvatske traži se spas od visokih temperatura. Ništa bolje neće biti ni u utorak - za cijelu obalu izdano je crveno upozorenje Meteoalarma. Rijeka, Split i Dubrovnik u utorak trebaju biti posebno oprezni.

Toplinski val ne jenjava. Hladi se svim metodama. Osim izbjegavanja sunca od 10 do 17 sati, unošenja dovoljno tekućine, preporuča se i laganija hrana.

Visoke temperature teško se podnose na kontinentu. Oni koji nisu pod klimom, spas traže u hladu. Za utorak je izdano upozorenje za cijelu Hrvatsku. Meteoalarm se crveni za područje Rijeke, Splita i Dubrovnika što znači da će tamo vrijeme biti iznimno opasno.

''U utorak, a i cijeli ovaj tjedan zapravo, čeka nas vrlo slično vrijeme, vruće i sunčano, s tim da će temperature od sredine tjedna pa prema kraju u unutrašnjosti još i dalje polako rasti'', rekla je Ana Bago, meteorologinja Nove TV.

I peludna prognoza je u crvenom. Alergičari poput gospodina Dražena koji je od 14. godine alergičan na ambroziju, trebali bi biti na oprezu.

''Guši me. Gušim se, kišem, kašljem, svašta.. Tako da u principu se treba micati od svega toga skupa i to je to'', kaže Dražen.

Zbog ambrozije i koprive u crvenom znaku peludne prognoze su Zagreb, Osijek i Virovitica. To znači da će sve alergične osobe imati tegobe.

''Ovo ljetno razdoblje u kojem su povišene temperature utječe i kao dodatni čimbenik koji može doprinijeti povećanju broja osoba koje imaju posljedice zbog inače predispozicija, osjetljivosti na aeroalergene'', rekla je dr. Matijana Jergović.

S alergijama se u Hrvatskoj bori otprilike svaki četvrti stanovnik. Svi oni trebali bi se informirati o kretanjima peludnih alergena i prema njima organizirati svoje dnevne aktivnosti.

Alergija nije izlječiva, ali uz malo pažnje njezini simptomi mogu biti ublaženi

Najnesretnije kombinacije su vrućine i alergija. O tome kako bi se alergičari u ovim vremenskim prilikama trebali čuvati reporterka Dnevnika Nove TV Valentina Baus, razgovarala je s dr. Barbarom Stjepanović iz NZJZ dr. Andrija Štampar.

Alergiju mogu imati svi bez obzira na godine. Bilježe se visoke koncentracije ambrozije. Koji su savjeti za alergične osobe?

Danas je prvi dan u Zagrebu da su vrijednosti visokoalergene peludi ambrozije visoke, i to su donje vrijednosti visokih koncentracija. Na području istočne Hrvatske te su vrijednosti već nekoliko dana višestruko veće nego u Zagrebu, dok priobalno područje ima niske do umjerene vrijednosti. Kolovoz je uobičajeno vrijeme kad ambrozije počinje kulminirati u visokim vrijednostima.

Te će se vrijednosti zadržati do obilnijih oborina. Što savjetovati? Prvo, savjetujemo svim alergičarima da se informiraju kakve su vrijednosti koncentracije ambrozije u gradu u kojem se nalaze. Takve se informacije nalaze na web stranci www.stampar.hr ili na besplatnoj mobilnoj aplikaciji ''Peludna prognoza''. Također savjetujemo da se drže zatvorenih prostora, ne izlaze van ukoliko ne moraju, ne provjetravaju svoje stambene prostore. Ukoliko se voze u automobilima, da se drže klimatiziranih prostora. Ako baš moraju izaći van u prirodu, da to čine neposredno nakon neke obilnije oborine.

Povećan je trend rasta broja alergičara. Zašto je to tako?

Sve je užurbaniji ritam svakodnevnog života, sve manje odmora. Možemo reći da je to skup čimbenika koji općenito utječe na povećanje alergija. Ovisno jesu li to alergije na hranu, je li to alergija na pelud, ali možemo govoriti o više faktora.



Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr



Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr