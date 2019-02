Iako nam prognoza najavljuje lijepo vrijeme, jutrima nas tresu neugodni minusi. Upravo zbog stalnih promjena vremena dolazi do pojave prehlade i gripe, a i mnogi se uključuju u aktivnosti poput brisanja nosa, kihanja i kašljanja. No, osim navedenih bolesti u zimskim mjesecima može doći i do alergijskih napada. Iako su simptomi alergije i prehlade slični, srećom postoje pokazatelji koji mogu uputiti na jednu od dijagnoza. Obratite pozornost na ove stvari

1. Pojava simptoma i trajanje bolesti

Obratite li pažnju na specifične simptome i duljinu trajanja, moći ćete lako prepoznati o čemu je riječ. Obična prehlada ne traje duže od deset dana, dok su alergije upornije te mogu potrajati puno duže. Vrlo je bitno da pratite reakcije i ponašanje svog tijela, ukoliko se radi o alergiji, ona će buknuti u kratkom roku dok prehlada nastupa postepeno. 2. Doba godine

Iako se alergije mogu javiti tijekom svih dvanaest mjeseci zbog reakcije na različite alergene poput grinja, dlaka životinja i plijesni, postoje i one sezonske koje se javljaju uslijed djelovanja peludi i korova. Ako se simptomi javljaju učestalo svake godine u proljeće, ljeto, jesen. Sasvim je sigurno kako se radi o alergiji. No, ako dođe do pojave simptoma u hladnijim zimskim mjesecima, najvjerojatnije je u pitanju prehlada. 3. Curenje iz nosa

Simptomi kod alergičara su puno slabiji nego oni kod gripe, no kada pričamo o sluzi koja se nalazi u nosu i grlu, kod alergija je ona vodenasta i prozirna. Kada se radi o prehladi sluz je najčešće žuto zelene boje i guste teksture. Curenje iz nosa, nerijetko popraćuje i iritantan svrbež u unutrašnjosti nosa i kihanje. Razlika kod alergijskog rinitisa je da nakon kihanja ne postoji olakšanje, dok je kod prehlade obrnuto. U oba slučaja prehlade i alergije može doći do kongestije nosa, za koje se najčešće propisuju sprejevi za nos koji se mogu kupiti bez liječničkog recepta. U tom slučaju nećete pogriješiti ako odaberete one koji u sebi sadrže kombinaciju ksilometazolina i dekspantenola. Dekspantenol će zaštititi oštećenu sluznicu i poticati njeno zacijeljivanje. 4. Svrbe li vas oči

Kod alergije, svrbež je česta pojava. Kada je površina oka izložena alergenima dolazi do svrbeža, crvenila i suznih očiju. Ne preporuča se trljanje očiju, jer se na taj način oslobađa histamin, a također možete trajno oštetiti površinu oka. 5. Pojava boli

Postavite si pitanje osjećate li bolove u cijelom tijelu ili specifičnu bol u predjelu sinusa? Ponekad neugodni bolovi, uz otečene krajnike znače prehladu. Obratite pozornost na to boli li vas grlo, jer alergija uzrokuje peckanje, no u kombinaciji s bolovima rade se o prehladi.

Da ponovimo; gusti sekret, umor i bolovi tijelu upućuju na prehladu, dok svrbež, suzne i nadražene oči, nos i grlo u kombinaciji s uzastopnim kihanjem ukazuju alergiju.