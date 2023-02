Počeo je upis hrvatskih obveznica za građane i trajat će do 1. ožujka. Ako je vjerovati bankama i burzi odaziva ima, a koliki je točno - to zbog pravila ne smiju otkriti. Do sada Hrvati nisu baš bili skloni ulaganjima, ali jesu štednji. No kamata na obveznice 10 puta je veća, ali - štednju u banci bez gubitka uvijek možete povući. Evo kako je prošao prvi dan.

Krenulo je! Od jutros građani mogu upisivati državne obveznice. Oni koji su za, vide to kao dobro ulaganje zbog kamate od 3,25 posto. Priču donosi reporter Dnevnika Nove TV Dino Goleš.

Na minimalni ulog od 500 eura za dvije godine zarada je minimalno 32,50 eura. Na 2000 eura to je 130, a na 10 tisuća - 650 eura. Sam upis obveznica je vrlo je jednostavan dovoljno je otići u jednu od petstotinjak poslovnica banaka i sve što vam treba je osobna iskaznica i naravno novac.

"Plaćati se može odmah ili se dobije nalog pri samom upisu tako da se plaćanja mogu izvršiti do 2. ožujka u 11 sati međutim treba voditi računa da ako novac ide iz banke u banku da to može trajati neko vrijeme pa uputa građanima da ne čekaju zadnji tren", rekla je Tamara Perko, predsjednica Hrvatske udruge banaka.

Upisi za građane traju do 1. ožujka u 20 sati. Uložiti mogu svi punoljetni Hrvati, kao i stranci koji su rezidenti u Hrvatskoj. Troškova upisa nema, a na zaradu se ne plaća porez. Dan dospijeća je 8. ožujka 2025. godine.

Moguće ih je prodati i prije isteka od dvije godine, no mnogi upozoravaju time biste mogli biti na gubitku. Kretanje cijena bit će vidljivo na zagrebačkoj burzi.

"Ne može se reći sa sigurnošću hoće li te cijene biti više ili niže od nominalne koja je upisana, ali ono što je važno je da je eliminiran rizik likvidnosti odnosno da će građani stvarno moći prodati te svoje obveznice", rekla je Ivana Gažić, predsjednica Uprave zagrebačke burze.

Inače hrvatski građani baš i nisu aktivni na domaćem tržištu kapitala. "Prometi na zagrebačkoj burzi su zaista skromni, recimo zadnje 3 godine vam promet mjesečni ide i dionica i obveznica ide od 20 do 90 milijuna eura, najviše se trguje ipak dionicama", rekao je Tomislav Ridzak, zamjenik je predsjednika Upravnog vijeća Hanfe.

S druge strane, Hrvati vole štedjeti - na bankama drže 35 milijardi eura. A tamo je prosječna kamata 0,3 posto.

"Neminovno je da će se dio štednje preliti na obveznice, ali banke daju potporu ovom izdanju. To nije neka konkurencija. Ne gledamo to kao konkurenciju", rekla je Tamara Perko.

Državne obveznice izdaju i Španjolska, Češka, Mađarska, Rumunjska, a rekorder je Italija koja ih je izdala već 23 puta.

I dalje postoji nepovjerenje kod dijela građana - kupiti obveznice ili ne. A tajna je kakav je bio interes građana na prvi dan prodaje.

"Vjerujem da ćemo vidjeti dobar interes"

Ovu je temu u Dnevniku Nove TV komentirao i fond menadžer Niko Maričić, s kojim je razgovarala reporterka Sabina Tandara Knezović.

"Vjerujem da ćemo vidjeti dobar interes među građanima iz razloga jer na depozitima u bankama imamo više od 35 milijarde eura te smatramo da bi se dio toga novca trebao preliti u narodne obveznice. Ne čudi me tajnost oko interesa, jer se ipak radi o prvom izdanju koji traje sedam dana te iz toga razloga i ne možemo znati što je relativno dobro ako vidimo prvi dan pa je to dobro da se ne bi demotivirali građane koji su odlučili narodnu obveznicu kupiti trećeg ili četvrtog dana", objasnio je Maričić.

Na upit što bi savjetovao građanima rekao da je teško reći jer ne zna prilike ljudi, no ljudima koji imaju depozite u bankama svakako bi sugerirao da razmotre opciju investiranja u narodne obveznice.

Na upit postoje li pravila ili vladajući taj novac mogu potrošiti na kampanju Maričić je naglasio da naravno da postoje pravila i neprimjereno je s takvim argumetima demotivirati ili motivirati da ljudi investiraju u obveznicu.

"Najčešće se obveznice izdaju kako bi se financirao proračunski deficit ili postojeća obveznica refinancirala izdavanjem nove", rekao je Maričić.

Što napraviti ako osoba za godinu dana ipak odluči prodati obveznice? Maričić je naglasio da oni sugeriraju da obveznicu drže do dospijeća, a ukoliko je osoba ipak odluči prodati ranije trebat će kontaktirati neku brokersku kuću s brojem računa i pina te zadavanjem naloga prodati obveznicu.

Maričić je naglasio da se nada da će to postati ustaljena praksa jer ima puno pozitivnih primjera u regiji poput Rumunjske i Mađarske koji izdaju obveznice više od 10 godina i na taj način zadovoljavaju oko 20 posto zahtjeva za financiranjem središnje države, a građani dobivaju novu alternativu investiranja, a s druge strane država dobiva potpuno novi segment investitora koji su stalno prisutni.

