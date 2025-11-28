Počela prava šopring groznica, ali treba biti oprezan: "Ljude namami krasna fotografija, a dođe sve i svašta"

Crni petak iskače sa svih izloga, a mnogi su popuste spremno dočekali. Hrvati su prema procjenama u petak potrošili 108 milijuna eura – 7 milijuna više nego lani – a prava sezona potrošnje tek se očekuje.

"Kod nas već dva tjedna bilježimo porast potrošnje u trgovini budući da crni petak više nije samo jedan dan ili jedan vikend, već duži period, tako da vjerujemo da će se očekivanja ispuniti i za ovaj udarni vikend koji nam dolazi", rekla je Martina Slovjak iz Udruga trgovine i logistike.

Trošit će se više što zbog popusta, što zbog inflacije. Prosječan iznos računa u trgovini lani je bio 15,47 eura, ove godine do 31. listopada gotovo 13 posto više 17,47 eura, izvijestila je reporterke Dnevnika Nove TV Sara Duvnjak.

Prava gužva preselila se na internet, ali često se zaboravlja, istaknula je iz Ana Knežević iz Hrvatske udruge za zaštitu potrošača, je provjera recenzija i vjerodostojnosti internetskih stranica.

"Ljude namami krasna fotografija, prekrižena prethodna cijena i onda kad dobiju bude svega i svačega i ne znaju kome to vratiti. To su neprovjerene stranice i treba ih se kloniti, pogotovo toga što iskače po društvenim mrežama", upozorila je.

Više o ovoj temi možete pogledati u videoprilogu reporterke Dnevnika Nove TV Sare Duvnjak.