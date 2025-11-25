Počela šoping groznica, Carinska uprava objavila loše vijesti: "Uvodi se carina, ali nije to sve..."

20, 50, pa i 70 posto, popusti mame sa svih strana.



Kako se sve više kupuje online, u pošti planiraju nabavu novog stroja

za sortiranje malih paketa do šest kilograma. Najviše se, kažu, naručuje odjeća.

I carinska kontrola odrađuje svoj dio posla. Ako je neka pošiljka sumnjiva, pregledava se. Pomažu i psi, a zapljenjuje se i krivotvorena roba.

Iz Carinske uprave stiže i vijest koja se ljubiteljima online kupnje baš i neće svidjeti.

"Na pošiljke do 150 eura u ovom trenutku naplaćuje se samo PDV. Od proljeća, vjerojatno od 01. ožujka uvodi se i carina od 10 posto. Tu nije lošim vijestima kraj. Isto tako, uvodi se naknada za rukovanje, koja će se naplaćivati po svakoj deklaraciji i bit će prihod proračuna države koja naplaćuje, i dijelit će ga s proračunom EU", rekao je Bosiljko Zlopaša, pomoćnik ravnatelja carinske uprave.

Nakon crnog petka ulazi se u blagdansko razdoblje. A božićna čarolija iz godine u godinu ruši potrošačke rekorde.

