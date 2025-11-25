Počela šoping groznica, Carinska uprava objavila loše vijesti: "Uvodi se carina, ali nije to sve..."

I carinska kontrola odrađuje svoj dio posla. Ako je neka pošiljka sumnjiva, pregledava se. Pomažu i psi, a zapljenjuje se i krivotvorena roba.
Iz Carinske uprave stiže i vijest koja se ljubiteljima online kupnje baš i neće svidjeti.
"Na pošiljke do 150 eura u ovom trenutku naplaćuje se samo PDV. Od proljeća, vjerojatno od 01. ožujka uvodi se i carina od 10 posto. Tu nije lošim vijestima kraj. Isto tako, uvodi se naknada za rukovanje, koja će se naplaćivati po svakoj deklaraciji i bit će prihod proračuna države koja naplaćuje, i dijelit će ga s proračunom EU", rekao je Bosiljko Zlopaša, pomoćnik ravnatelja carinske uprave.
Nakon crnog petka ulazi se u blagdansko razdoblje. A božićna čarolija iz godine u godinu ruši potrošačke rekorde.
Više detalja pogledajte u videoprilogu reporterke Dnevnika Nove TV Sanje Vištice.