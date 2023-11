Epidemija hripavca, gripa, covid... Kakvo je stanje ove jeseni? "Taman mislite da neće biti neki veliki brojevi, a onda..."

Epidemija hripavca i dalje se širi Hrvatskom! Novorođenčad i dojenčad najosjetljivija su skupina jer najčešće nemaju antitijela dobivena od majke.

"Došla sam se cijepiti protiv hipavca. Sad sam već pri kraju trudnoće i zbog imuniteta bebe i sebe", rekla je Sandra.

"Ukupno je u Hrvatskoj oko 950 za sada oboljelih od toga, najviše u splitsko dalmatinskoj županiji a onda u Zagrebu", izjavio je Dnevnik Nove Tv epidemiolog Bernard Kaić

Pročitajte i ovo Ultimatum do sutra u podne Svinjogojci čekaju sastanak s ministricom, Pokrovac za Dnevnik Nove TV otkrio kad će u politiku: "Ljudi me vole nezavisnog"

Najvažniji način sprječavanja je potpuno cijepljenje. A u listopadu je službeno počelo i cijepljenje protiv gripe.

"Ne bih htjela se uopće dovesti u situaciju da mi se nešto dogodi i cijepim se redovito svake godine i nemam nikakve nuspojave i evo sretna sam zbog toga", kaže gosdpođa Gordana.

"Do 2006. sam se redovno cijepio nakon toga više nisam i nisam je poslije imao. Ne bojim se da ću ju ponovo dobiti. Ako je dobijem, dobijem, al' sumnjam.." zaključio je jedan od sugrađana.

Pročitajte i ovo Primirje još dva dana Razmjena talaca zapela na popisu: "Još imamo jednog člana obitelji u zatočeništvu, kao i stotine drugih koji nisu pušteni"



Ravnateljica Klinike za infektivne bolesti Dr. Fran Mihaljević Alemka Markotić rekla je da Dnevnik Nove TV da "gripa uvijek voli iznenaditi. Taman mislite neće biti neki veliki brojevi i onda odjednom iskoči. Uvijek je kritično negdje od siječnja nadalje ili iza blagdana kad se svi počnemo skupljati pa skijanje pa se onda pobere dosta toga na skijanju".

Naručeno je 500 000 doza, a iako sezona gripe još nije počela, građane se poziva da se na vrijeme zaštite od gripe i drugih respiratornih bolesti.

"Generalno na kraju je to jako bitno i prema drugim ljudima i prema starijima i bolesnima. Često ne znamo komuniciramo li s osobom koja možda ima neke zdravstvene probleme, slabiji imunitet i zapravo nešto što možda nama zdravima ne bi bilo ništa, a nekome može biti fatalno", zaključila je Sandra.

Pročitajte i ovo Dalmacija u bijelom Nekoliko centimetara snijega - kaos na cestama! Prognostičar Ivan Čačić otkriva gdje će i kada pasti još snijega

A u porastu je i broj oboljelih od Covida.

"Još uvijek je to 30 do 40 oboljelih dnevno. To još uvijek nije ni blizu onih brojeva kad smo imali po nekoliko tisuća dnevno", tvrdi Kaić, a Markotić nadodaje da se "ipak velik postotak ljudi i u Hrvatskoj, a i u svijetu, cijepio ili prebolio tako da sada među mlađom, srednjom populacijom imamo dosta pozitivnih slučajeva, ali većinom to prolazi kao blaža respiratorna bolest".

I dodaje situacija je uobičajena za jesenske i zimske mjesece pa nema razloga ni za kakvu paniku, ali za pametnu zaštitu, čuvanje i mjere opreza - je uvijek vrijeme.