Razmjena talaca zapela na popisu: "Još imamo jednog člana obitelji u zatočeništvu, kao i stotine drugih koji nisu pušteni"

Maayan jenakon 51 dan konačno zagrlila svoje kćeri. 15-godišnja Dafna i 8-godišnja Ela su otete prilikom upada Hamasa na jug Izraela. Avihai je dočekao suprugu i troje djece. Ovi prizori daju novu nadu obiteljima preostalih Hamasovih talaca.

"Znamo da bitka nije gotova. Još imamo jednog člana obitelji u zatočeništvu, kao i stotine drugih Izraelaca koji još nisu pušteni. Naš cilj ostaje sve ih vratiti kući", rekao je jedan od članova obitelji oslobođenih Izraelaca.

Pročitajte i ovo Dalmacija u bijelom Nekoliko centimetara snijega - kaos na cestama! Prognostičar Ivan Čačić otkriva gdje će i kada pasti još snijega

Danas predviđena razmjena 11 Hamasovih talaca za 33 Palestinaca iz izraelskih zatvora zapela je na usuglašavanju popisa. Ali prema tvrdnjama katarskog ministarstva vanjskih poslova Hamas i Izrael su dogovorili produljenje primirja za dva dana.

Svaki dan Hamas bi trebao osloboditi po 10 talaca u zamjenu za tri puta više zatvorenika iz izraelskih zatvora. Trebao bi se nastaviti i ulazak humanitarne pomoći u pojas Gaze. Međunarodni diplomatski napori za produljenjem primirja se nastavljaju.

Pročitajte i ovo Samuel Paty Šestorica tinejdžera na sudu zbog groznog zločina koji je potresao zemlju: Učitelju odrubili glavu

"To je ono na što velik dio svjetske javnosti poziva, čak i Izraelci. To bi nam omogućilo ostvarenje potpunog oslobađanja talaca što može dovesti do prekida vatre koji nam omogućuje rad na političkom rješenju", izjavio je Josep Borell, visoki povjerenik za vanjsku i sigurnosnu politiku EU-a.

"Vjerujemo da je vrijeme za provedbu rješenja s dvije države. Vrijeme je za stvaranje palestinske države tako da konačno možemo imati završetak ovog sukoba", smatra Sameh Shoukry, egipatski ministar vanjskih poslova.

Pročitajte i ovo Oglas Vrhunski mobilni uređaji na popustu do čak 400 eura



Trajan mir želja je i Palestinaca u pojasu Gaze. Većina od preko dva milijuna stanovnika morala je napustiti domove.

"U teškoj smo krizi i primirje nije dovoljno. Želimo trajan prekid vatre. Psihički smo iscrpljeni", rekao je jedan od stanovnika Gaze.

"Želimo se vratiti. Uopće ne želimo rat. Dosta nam je. Uskoro će biti kiše, gdje ćemo se skloniti?“ upitao se drugi.



Ali mnogi se nemaju kamo vratiti. Zatišje je razotkrilo katastrofalne razmjere razaranja.