Nekoliko centimetara snijega - kaos na cestama! Prognostičar Ivan Čačić otkriva gdje će i kada pasti još snijega

Pravi zimski uvjeti jutros tek nekoliko kilometara od Splita. I najmanji nanosi snijega bili su dovoljni za pravi kaos u prometu.

Kolone su se na spojevima s autocestom stvarale satima. Policija je one bez zimske opreme isključivala iz prometa. Stvorio se sloj od tek nekoliko centimetara snijega, pa nije bilo puno posla za strojeve.

"Na teren su izišle tri-četiri ralice. U najvišim područjima radi zasipavanja, tijekom noći ćemo vidjeti kako će se razvijati situacija. Naglo je počeo padati snijeg, naglo je pala temperatura i bilo je teško intervenirati baš odmah, isti tren", kazao je Marijan Ribičić iz ŽUC-a Cista Provo.

Prometna nesreća nakratko je zaustavila i prometnu žilu kucavicu ovog dijela Dalmacije, brzu cestu Solin - Klis.

"U nas kako je Dalmacija, onda ima dosta ljudi s ljetnim gumama, to je greška i onda takvi ljudi zapnu", smatra jedan vozač.

Josip kaže da zimska oprema nije potrebna

"Iznenadilo nas je, što, ovdje ne trebaju zimske gume", kaže.

Termin kod vulkanizera svi traže

No s prvim pahuljama najtraženiji je upravo termin kod vulkanizera.

"Posljednjih godina često zna iznenaditi i nas ovdje snijeg, pogotovo gore kad se ide uz Klis i Dugopolje. Po meni bi trebalo biti obvezno da se imaju zimske gume radi sigurnosti ljudi", kaže vulkanizer Hrvoje Lalić.

Snježni oblak u ovom dijelu godine iznenađenje je i za one u zaleđu.

"Najveći snijeg koji sam ja vidio bio je na bivši Dan Republike, bilo ga je metar. To tako dođe, Rusi nam to pošalju", smatra Ante.

Zbog ravnoteže u prirodi neki se nadaju da će ga biti i češće. Svaki je njegov dolazak, barem onim najmlađima, prava radost.

Ivan Čačić otkriva kada će pasti snijeg

Snijeg je zabijelio pola Europe, a prognostičar Nove TV Ivan Čačić otkrio je možemo li i u Hrvatskoj očekivati slične prizore.

"Možemo reći da ovakav val hladnoće upućuje na to, ali takve scene ne očekujemo. No to ne znači da neće biti snježnih epizoda u sljedećih 10-ak dana. Ta je ciklona bila i na našem području, ali se kasnije razvila, kada je došla nad Crno more", rekao je Čačić i prvu snježnu epizodu najavio već za sutra.

"Ali u gorskom području. U srijedu i četvrtak imamo val topline, krajem četvrtka pa do petka možemo očekivati i do 15 stupnjeva. U petak očekujemo velike količine oborina, u Gorskom kotaru i do 150 litara. U središnjoj Hrvatskoj prema Međimurju ta će kiša prijeći u snijeg, ponegdje i do 10 centimetara", kazao je Čačić.

Sljedeću snježnu epizodu najavio je za sljedeći tjedan, no samo u gorju.

