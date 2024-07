Pobunili se mještani, traže smjenu načelnika. Reporterka Dnevnika Nove TV ga pronašla kod kuće: "Nisan na poslu jer san vozija mater..."

Pobuna u Općini Marina. Nakon višemjesečnih prosvjeda, građani traže smjenu načelnika kojem curi 16. godina mandata. Njega na poslu danas nema, a poručuje kako iza građanske inicijative stoje samo - politički ciljevi.

Ovako su u Marini rekli - dosta je. S 950 potpisa žele referendum, a ne žele - načelnika. Reporterka Dnevnika Nove TV, Bruna Papić, doznala je detalje.



"Bilo je puno više potpisa, međutim kad smo saznali da se moraju potpisi predat u Općinu, a ne u Ministarstvo uprave, tu je jednostavno došlo do brisanja potpisa. Morali smo micat ljude s liste jer se boje i strah ih je", kazala je Mirjam Radić iz inicijative "Ne damo našu didovinu".

Mirjam Radić, inicijativa Foto: DNEVNIK.hr

"Sad san se ubacija u jedan žrvanj jer jednostavno ne dopušta mi glava, ne mogu trpit tu nepravdu", kaže Željko Vidović iz Sevida.

A nepravda im je kažu, učinjena na njihovoj zemlji. Curi rok za prijavu na program geodetskih izmjera, a njihovu djedovinu Općina nije uvrstila.



"Ja ipak mislin i znan da nan je to od jakoga interesa, da moraju ti maslinici i te zemlje proć. To su godine i godine vrimena di su naši stari svoj znoj ostavljali, svoj trud...i to su ostavljali u nasljedstvo. Ja danas neman šta svojoj dici ostavit", kaže Ivica Stojan iz Gustirne.

Smjena načelnika - 3 Foto: DNEVNIK.hr

"Zato pozivamo državnu geodetsku izmjeru i gospodina Šustića da se očituju o našoj situaciji i ministra Bačića", dodaje Mirjam Radić.

Ministar je na poziv i odgovorio.



"Ako jedinica lokalne samouprave ima dovoljno sredstava, u taj postupak može se uključiti i poljoprivredno zemljište, a zato trebaju osigurati sredstva jedinice lokalne samouprave", kaže ministar Branko Bačić.

A gdje je cijelo vrijeme načelnik? Danas na poslu nije bio. Našli smo ga - kod kuće.



"Gledajte, vozija san mater doktoru. Doša san prije sat vrimena, reka san i vama", kazao je Ante Mamut, načelnik Općine Marina.

Ante Mamut, načelnik općine Marina Foto: DNEVNIK.hr

Tko vas mijenja kad niste na poslu?

"Paaaa... gledajte... danas je takav dan, ali iman ja dobru operativu."

Kontra kamenoloma i bagera, za zemlju mjesecima dižu glas. Mamut je uvjeren - imaju politički cilj, a potpise nisu zakonito skupljali.

"Ako mještani Općine Marina žele onu staru općinu i situaciju prije 15 godina, onda neka daju povjerenje toj ekipi ljudi i neka ih vodi", poručuje Mamut.

Za dodatne izmjere će, kažu, angažirati stručnjake i vidjeti koliko sve košta. Ali...

"Ako nađu ijedan papir da je Općina Marina dobila sredstva za rješavanje geodetske izmjere, ne triba in referendum. Ja ću otić sa pozicije načelnika", dodaje Mamut.

Smjena načelnika - 4 Foto: DNEVNIK.hr

A nove pozicije stigle su jučer. Napokon su ponovno dobili - mjesne odbore.



"Načelniku je odgovaralo da u suštini 6-7 godina nema mjesnih odbora jer je moglo sve proć. Vi dobro znate da su mjesni odbori posljednja brana naroda od Općine", kazala je Mirjam Radić.

Ako potpisi prođu, ova općina bit će prva koja će pokušati smijeniti načelnika.

