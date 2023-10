Pobjeda studenata na Akademiji dramskih umjetnosti: "Prijavljivali smo sve te stvari, međutim, nitko nije reagirao"

Nezainteresiran za izjave profesor Ozren Prohić stigao je na sjednicu na kojoj se odlučivalo o njegovoj sudbini.

Nekoliko sati poslije na akademskom vijeću izglasano mu je nepovjerenje. Odlučeno je i da više neće biti u doticaju sa studentima.

"On se ispričao za svoje ponašanje... Naš stav je da je njegova jedina isprika trebala biti ostavka. Da isprika ili ne, jednostavno je preteško to ponašanje da bi se s jednom isprikom to moglo oprostiti", kazale su Karla Jelić i Vida Skerk, organizatorice prosvjeda.

"Ja sam škandaliziran! Ja ću protestirat probu jer je ovo skandalozno, ovo kako vi mene zajebavate", .čuje se na snimici iz 2017. koju su studenti, koji su krenuli u prosvjed, pustili u javnost.

Na njoj se čuje kako Ozren Prohić psuje i viče na studenticu više od 20 minuta.

Fakultet je u utorak stao na stranu studenata. I dekan je ponudio ostavku, no njemu je izglasano povjerenje, a ovako komentira što slijedi za Prohića.

Pročitajte i ovo nevrijeme u Hrvatskoj FOTO Olujni vjetar poharao Gornju Stubicu: "Zatekao sam potpunu katastrofu. Odnijelo je crjepove, daske..." Problemi i u Rijeci

"Navjerojatniji je nastavak suspenzije. A onda dalje u koracima, u suradnji s pravnicima i pravnom službom Rektorata promislimo i pronađemo najbolje riješenje prije svega za studente, a onda i za instituciju", rekao je Davor Švaić, dekan Akademije dramske umjetnosti.

Studenti su bili nezadovoljni i što se Prohić vratio na posao nakon suspenzije zbog prijave za seksualno uznemiravanje koju je odbacio DORH. Ali brojne prijave imao je i prije toga. Među njima je bila i Hanina.

"Nedolaženje na nastavu, nastava u alkoholiziranom stanju, predavanja i konzultacije u kafićima, nikad u učionici. Prijavljivali smo sve te stvari, međutim, nitko nije reagirao. Uglavnom su rekli da se tu ništa ne može", kazala je Hana Zrnčić Dim, bivša studentica režije.

Svemu tome svjedočili su i neki profesori, pa nam tako Snježana Banović kaže da suspenzija nije dovoljna.

Pročitajte i ovo Iz minute u minutu FOTO/VIDEO "Najveći masakr od bombardiranja bolnice": Šire se snimke katastrofe iz izbjegličkog kampa. Hamas najavio oslobađanje stranih talaca

"On je još uvijek zaposlenik akademije dramske umjetnosti, primat će plaću da ništa ne radi, što je uobičajeno za njega, radim, odnosno ne radim, odnosno uralt ću kad hoću. Moja draga jedna kolegica, da je ne imenujem jer ne bi voljela, jer je još uvijek u strahu nakon tih silnih godina, nju je izvrijeđao jer nije na vrijeme izašla iz sobe gdje je on imao probu sa svojim i išlo je tako daleko da joj je prijetio smrću", navela je Snježana Banović, profesorica na Akademiji dramske umjetnosti.

Hoće li na kraju dobiti otkaz, još se ne zna. Na Akademiji planiraju i izradu Kodeksa ponašanja, ali i ubrzati i pojednostaviti procedure kada studenti prijavljuju profesore.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.