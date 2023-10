Profesorica Akademije dramskih umjetnosti o zlostavljanju: "Ja sam jedna od njegovih prvih žrtava"

"Ponosna sam na moje studente, jer studentske inicijative do sada su se gušile u dekanatu. Ovo traje trideset godina. Ja sam bila jedna od njegovih prvih žrtava, još u kazalištu, ali sam se znala boriti protiv toga. I pisala sam o tome, to je bio SF za one koji su mislili da se takvo nešto ne može dogoditi", poručila je profesorica Snježana Banović nakon što su studenti na prosvjedu u ponedjeljak pustili snimku iživljavanja profesora nad studenticom koje traje 23 minute.

"Prohić je u onom prvom valu akcije 'Nisam tražila' imao nekoliko prijava, a nakon šest mjeseci stiglo je još nekoliko. Dakle ili je glup, što nije, ili je siguran da mu se ništa ne može dogoditi", upozorila je Banović na N1.

Pročitajte i ovo Spomenuo i Ukrajinu Putin za krizu u Gazi krivi - SAD: "Potreban im je neprestani kaos na Bliskom istoku"

Na izvanrednoj sjednici vijeća ADU-a u utorak glasat će se o povjerenju dekanu te o liku i djelu Ozrena Prohića.