FOTO/VIDEO "Najveći masakr od bombardiranja bolnice": Šire se snimke katastrofe iz izbjegličkog kampa

16:45 Glasnogovornik Palestinskog društva Crvenog polumjeseca kaže da timovi rade na terenu kako bi pokušali prebaciti žrtve u bolnicu nakon napada na izbjeglički kamp Jabalia.

"Situacija je apsolutno užasna. Svjedoci smo sve većeg broja žrtava među palestinskim civilima u Gazi zbog napada na stambene zgrade, domove, ulice, kao i bogomolje i bolnice. Bolnice su već pretrpane i jedva se mogu nositi sa sve većim brojem žrtava s kojima se suočavaju svaki sat", poručio je.

16:30 Najnovije slike i videi iz izbjegličkog kampa Jabalia pokazuju teško oštećene zgrade i spasioce i volontere koji golim rukama traže preživjele u ogromnim količinama betonskih ruševina.

"To je najveći masakr od bombardiranja bolnice. Teško je izbrojati koliko je zgrada ovdje uništeno", javlja reporter Al Jazeere Anas Sharif koji se nalazi na licu mjesta.

Ljudi mahnito pokušavaju izvući ljude iz ruševina, stoje i plaču, strahujući da bi članovi obitelji i prijatelji mogli biti među mrtvima. Među žrtvama su žene i djeca.

