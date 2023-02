Nižu se reakcije da će curenje dokumenata i informacija iz spisa postati kazneno djelo.

Na najave premijera da će curenje dokumenata i informacija iz spisa postati kazneno djelo izmjenama Zakona, nižu se reakcije iz redova oporbe. Zastupnici se pitaju znači li to progon novinara i potpuno zatvaranje države.

"Prijeti se medijima ako objavljuju infromacije koje nisu po volji velikog vođe. E pa to nije demokracija i to nije Hrvatska! Ovo što je Plenković jučer najavio, neće proći!", poručio je šef SDP-a Peđa Grbin.

"Vama novinarima prijeti da će mijenjati zakon i da ćete, koliko sam ja bar shvatio, vi novinari morati odati izvor tko vam je dao podatke. To već lagano podsjeća na diktaturu", smatra Stipo Mlinarić iz Domovinskog pokreta.

"Ključno je pitanje čega se premijer toliko boji, to jest, je li voda, odnosno informacije konačno došla do grla to jest do njegovih vrata", kaže Marija Selak Raspudić, saborska zastupnica Mosta.

