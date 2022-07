Premijer Andrej Plenković u Split je stigao kako bi dao podršku HDZ-ovom kandidatu za gradonačenika, Zoranu Đogašu.

“Ovi kandidati vas sigurno neće osramotiti, neće napadati medije i neće se sigurno baviti aferama s maloljetnicima niti će imati antisemitske izjave" rekao je premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković, koji je u Split stigao kako bi izrazio podršku njihovom kandidatu za gradonačelnika, Zoranu Đogašu.

Puljak optužio: "HDZ izbornim brojkama pokušava zavarati javnost"

Puljak o Đogašu: "On se HDZ-a srami", "Uši mi je zaparalo što je sve one koji nisu glasali za njega proglasio nenormalnima"

Aludirajući na afere unatoč kojima su Ivica Puljak i Bojan Ivošević ostvarili sjajan rezultat u prvom krugu splitskih izbora, Plenković je rekao kako je "Ovo smijurija što su oni napravili prema Splićankama i Splićanima".

"Za razliku od Puljka koji bezočno vrijeđa HDZ cijelo vrijeme, a podsjeća me na Milanovića, da budem sasvim jasan u svemu tome, očito su i oni povezani" kaže. "Floskule koje on baca u eter su smiješne. Djeluje mi kao na razini da mu je Relković napisao 5 rečenica i onda ih ponavljaj prijatelju 10 dana, ulovit će se barem onima koji apriori ne vole HDZ. To je sve OK, ali to je PR", rekao je Plenković i nastavio s hvaljenjem HDZ-a i njihovih kandidata.

Ivica Puljak: "Ponudit ćemo suradnju Mostu i SDP-u"

Puljak prozvao HDZ zbog kršenja izborne šutnje: Pokazao i sms koji je Vice Mihanović slao biračima

"HDZ je daleko najjača stranka i HDZ ima sjajnog kandidata. Andro Krstulović Opara je počistio Žnjan kao prvu temu i počistio je Karepovac. Mi ćemo raditi i dalje i činiti sve što je potrebno za Split", poručio je premijer i rekao kako će se svi članovi splitskog HDZ angažirati da Đogaš pobijedi, a njemu je zahvalo što se angažirao u najzrelijoj fazi svog života.