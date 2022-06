Ivica Puljak komentirao je uspjeh koji je ostvario na lokalnim izborima u Splitu, gdje mu je uspjelo pridobiti 48,7 posto birača. Također se osvrnuo i na izjave Zorana Đogaša, svog protukandidata u drugom krugu izbora.

Ivica Puljak rekao je da u drugom krugu izbora u Splitu želi ostvariti pobjedu koja će njemu i njegovim partnerima omogućiti da potvrde da se ne boji građana.

"Ostavku smo dali upravo zbog toga što u Gradskom vijeću nismo imali funkcionalnu većinu i zato što smo htjeli vidjeti podržavaju li građani smjer koji smo zacrtali", rekao je Puljak.

Komentirao je i svojeg protukandidata Zorana Đogaša: "Više niti ne znam je li on kandidat HDZ-a. On se te stranke srami", rekao je Puljak tijekom intervjua za N1.

Hoće li se problemi u europskim zračnim lukama odraziti i na našu turističku sezonu? "Nije to toliko veliki broj..."

Što Neumu donosi otvaranje Pelješkog mosta? "Neum ima neku svoju klijentelu..."

Dodao da je Đogaš dodatno motivirao birače izjavom da nije dobio dovoljno glasova jer je nedovoljno "normalnih" izašlo na izbore, za koju tvrdi da je “neprimjerena” i dodaje da mu je nevjerojatno da je to izjavio.

"Uši mi je zaparalo to što je jedan političar sve one koji nisu glasali za njega proglasio nenormalnima i nepristojnima. Nisam mogao vjerovati kada sam čuo da je to rekao. To je etiketiranje cijele jedne populacije", istaknuo je Puljak.

Osvrnuo se i na Đogašev komentar o tome kako je Puljkova stranka Centar "ultraljevica".

"Svaki put kada HDZ osjeti da će izgubiti svoje sinekure i da više neće moći krasti, uhvate se najjeftinije ideologije i pokušaju ljude posvađati. Tome je došao kraj u Splitu, a uskoro se nadam i u Hrvatskoj", zaključio je Puljak.