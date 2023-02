Kolika je gužva u vlaku do Zagreba, provjerila je reporterka Dnevnika Nove TV Matea Ćorić. Provozala se u vagonu u koji ni muha ne stane.

Čovjek na čovjeku - tako se gotovo svakog jutra vlakom putuje na posao u Zagreb. Ekipa Dnevnika Nove TV odlučila se ukrcati na taj vlak.

Sedam sati je ujutro. Kolodvor u Zaprešiću. Na maglu i mraz putnici se mogu naviknuti, ali na gužvu nikako. Dok čekaju vlak za Zagreb, upozoravaju na ono što čeka putnike.



"Znači - nije humano, samo ću to reći. Naguravaju, natiskavaju nas, meni je super, ja izađem u Kustošiji, ne trpim do Glavnog kolodvora. Ako se to promijeni, bilo bi super", navodi Marija.



"Gužva je velika, sad su prorijedili vlakove pa je još veća gužva", dodaje Magdalena.

Vlak dolazi na vrijeme

Vlak dolazi na vrijeme, u 7:48. Istina je da su sva sjedeća mjesta zauzeta, ali putnicima nitko ne puše za vratom.

Tijekom vožnje putnici kažu da ima dana kad su natiskani kao sardine. Za manje od 10 minuta - nastala je gužva.



"To godinama traje i godinama će trajati, čini mi se. Svi ulažu napore da se situacije rješi, a sad budemo vidjeli. Za 10 godina možda se riješi", kazala je Nives.

Što je vlak bliže glavnom zagrebačkom kolodvoru, gužva je veća. Neki su se žalili i HŽ-u.



"Dobila sam odgovor da se radi na tome jer ovo nema smisla, ovakva gužva", navodi Ingeborg.

Većina putnika izlazi na Glavnom kolodvoru

Većina putnika izlazi na Glavnom kolodvoru. Među njima i Sussane. Kaže da putuje 20 godina na toj relaciji i da nikad nije bilo gore. I ona je pisala HŽ-u.



"Jako sam ljuta jer u ovoj gužvi dobila sam koronu i gripu za Božić i Novu godinu. Ja nisam znala za sebe, jedva sam preživjela. Evo, još uvijek govorim kao medvjed", navodi.

Iz HŽ-a kažu da su svjesni problema.



"Nemamo dovoljno kapaciteta da bi sve jutarnje vlakove pokrili s dvostrukim sastavom, odnosno s dvoja spojena vlaka", rekla je Mihaela Tomurad Sušac, glasnogovornica HŽ Putničkog prijevoza.

To misle riješiti nabavom novih vlakova.



"Konkretno tijekom 2023., bit će u promet pušteno još šest novih gradsko prigradskih vlakova", dodaje.



Do kraja mjeseca jedan, a do kraja jeseni preostalih pet. Jedan dodatan vlak trebao bi biti i na liniji kojom je putovala ekipa Dnevnika Nove TV.



Dok ga čekaju, putnici će se morati još malo stisnuti.

