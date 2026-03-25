Plenković: "Ne morate čekati u redovima za benzin ili dizel"

Premijer Andrej Plenković izjavio je u srijedu kako je Hrvatska energetski dobro pozicionirana, a rezerve (nafte) dovoljne su za normalno funkcioniranje sljedeća tri mjeseca pa opskrba nikad nije došla u pitanje, ali je i apelirao da se ne kupuju velike količine goriva radi zaliha.

"Naš cilj je sve ovo vrijeme osigurati sigurnost opskrbe, kao što smo to osigurali i u vremenu COVID-19 krize i energetske krize uzrokovane ruskom agresijom na Ukrajinu. Opskrba nikada nije došla u pitanje", kazao je Plenković u emisiji Hrvatskog radija "A sada Vlada".

Hrvatska, kako je naveo, ima svoj naftni terminal, rafineriju u Rijeci, terminal za ukapljeni prirodni plin na Krku. "Dakle, mi smo energetski dobro pozicionirani, imamo dobru energetsku infrastrukturu. Sve vrijeme komuniciramo s distributerima i kad gledate mjere koje su donesene za smanjivanje cijena naftnih derivata, tu postoji balans", rekao je.

Dio mjera snižavanja cijena, kako je naveo, bio je na uštrb trošarina, koje su prihod državnog proračuna, a dio je bio na uštrb premija koje su prihod distributera. I s tako inteligentnim balansom mi nastojimo omogućiti "da cijene budu još uvijek priuštive i nosive", rekao je.

Istaknuo je da su cijene koje su danas u maloprodaji još uvijek niže nego što su bile najviše cijene 2022. kada je bila ruska agresija na Ukrajinu. I zato je, opskrba glavni cilj i bitno je da budemo sigurni u opskrbi, poručio je.

"Rezerve koje trenutno imamo su sigurno dovoljne za normalno poslovanje i funkcioniranje sljedeća tri mjeseca. Ja apeliram na sve da ne treba baš toliko kupovati količina", istaknuo je, navodeći kako nije toliko strah od uvođenja "par-nepar" (ograničavanje vožnje automobilima koje se uvodilo tijekom 1980-tih godina) nego od rasta cijena.

"Dakle, ljudi su kupovali u poljoprivredi za svoju mehanizaciju, ali baš da se uzme ne znam koliko kanistara da susjedu ne ostane ništa, nije osobito solidarno u krizi", kazao je Plenković u emisiji Hrvatskog radija "A sada Vlada". Ponovio je kako su ovo krize kada vlada i država, a država zato i postoji, brine o svima.

"Mi moramo osigurati normalno funkcioniranje društva, gospodarstva, ekonomije, prometa, našeg načina života i tu moramo biti solidarni. Zato ovdje ja apeliram na sve da ne budu baš previše sebični nego da uzmu koliko im treba i da drugi mogu dobiti ono što im treba i da svi normalno funkcioniramo. To je bit socijalne kohezije", rekao je.

"Ne morate čekati u redovima za benzin ili dizel, normalno funkcionirajte"

Na pitanje novinarke koliko proračun može izdržati dodatne pakete mjera koji će eventualno biti potrebni ili će se ići na neke mjere štednje i rezanja u proračunu, rebalanse i slično, Plenković je rekao da je Vlada do sada uvijek pronalazila načine i kako ove mjere koje su sada poduzeli imaju široki karakter, djeluju trenutačno i brzo.

"Hrvatsko gospodarstvo danas nije isto kao što je bilo prije 10–15 godina. Mi imamo određeni prostor da uvijek idemo za onim što je prioritetno. Ako je ovakva kriza koja treba pogoditi građane u energetskom smislu i gospodarski trenutno, onda ćemo se mi naravno tome prilagoditi. Zato i postoji zdrav razum i određivanje prioriteta, ali ne na uštrb nekih ključnih davanja kao što su mirovine, plaće, socijalna davanja. Uvijek imate određeni manevarski prostor, ne prevelik za određivanje dinamike pojedinih ulaganja ili investicija", rekao je premijer napominjući kako Vlada ima sada toliko puno iskustva da će naći rješenje.

"Ja samo apeliram na sve, nema nikakve panike. Ne morate čekati u redovima za benzin ili dizel i što već uzimate. Normalno funkcionirajte", istaknuo je te poručio kako će se Vlada truditi da cijene ne odu u razine koje ne bi bile nosive i priuštive našim građanima i gospodarstvu.

Na pitanje koliko zapravo proračun može amortizirati ovakve pakete pomoći kroz cijelu godinu, a da se ne osjete veća rezanja u nekim segmentima odgovorio je kako je "za sada ovo sve u okvirima".

Kazao je kako su Hrvatskoj na raspolaganju i sredstva iz Modernizacijskog fonda, socijalno-klimatskog fonda, a postoji i dio u samom proračunu u koji se određenim preraspodjelama uvijek može učiniti takvima da ove mjere Vlada bude u poziciji financirati.