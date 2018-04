Po završetku sastanka kluba zastupnika HDZ-a, izjavu je dao šef HDZ-a Andrej Plenković, koji nije djelovao nimalo zabrinuto razvojem događaja oko nadolazećih saborskih aktivnosti i glasovanja o ratifikaciji Istanbulske konvencije, čak i nakon što je desetak zastupnika kluba HDZ-a reklo da neće glasovati za tu ratifikaciju, a zastupnik Hrvoje Zekanović čak je i napustio koaliciju.

"Meni je to žao, budući da je on dobio u tadašnjoj suradnji naše povjerenje da bude na listi i to u 9. izbornoj jedinici, gdje je HDZ tradicionalno snažan. Ali evo, njegove izjave u zadnjih mjesec dana su bile takvog karaktera da nikog ovdje na današnjoj sjednici kluba takav njegov nastup nije iznenadio", rekao je Plenković.

Na pitanje o sve tanjoj većini u Saboru i brine li ga to, Plenković je samo blago slegnuo ramenima i poručio da ga to ne brine.

"Nitko drugi neće slijediti taj put, to je sasvim jasno nakon današnje rasprave. Mislim da on i njegova stranka nastoje potencirati ovu temu i na njoj poentirati, a zaboravljaju da nije bilo HDZ-a i naše dobre volje, da ne bi bili u Hrvatskom saboru. To je čak i on sam izjavio danas", rekao je Plenković.

Plenković je poručio da svatko iz kluba zastupnika HDZ-a u raspravi o ratifikaciji Istanbulske konvencije može sudjelovati te je dodao da par zastupnika ima i određene etičke dvojbe i da su "neki sasvim očito pod pritiskom" dok drugi jednostavno imaju nešto drugačiji stav od vodstva stranke.

Plenković je rekao da se nije prebrojavao broj zastupnika vladajuće koalicije koji će biti protiv ratifikacije.

Na pitanje što će biti ako budu protiv, premijer kaže - ništa. "Što će se dogoditi?", uzvraća pitanjem.

Ponovio je još jednom da je HDZ demokratska stranka te da izabrani zastupnici imaju legitimitet koji ide "odozdo prema gore", misleći pritom na činjenicu da su predloženi od strane županijskih organizacija za Sabor.

"Mandat je neopoziv. Sve su to zreli ljudi. ne vidim koji bi to član HDZ-a doveo u pitanje svoju poziciju u stranci zbog jednog pitanja na glasanju u Hrvatskom saboru", poručio je Plenković.

Plenković je napomenuo kako očekuje da će velika većina oporbenih zastupnika glasovati za ratifikaciju Istanbulske konvencije.

Priopćenje HBK u kojem se poziva političare da ne glasuju za ratifikaciju, Plenković kaže da nije pročitao, jer je bio na klubu zastupnika HDZ-a.