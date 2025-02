Zekanović o pucanju vladajuće većine: "Ima nas točno 76 i bilo tko može sutra odustati…"

O stanju u vladajućoj koaliciji progovorio je premijer Andrej Plenković. Slučaj Josipa Dabre, kojem prijeti istražni zatvor i kazneni progon, uvjerava premijer, neće narušiti odnose u koaliciji.

Potporu Domovinskog pokreta ne dovodi u pitanje, i da će partneri na vlasti nastaviti normalno funkcionirati. Lopticu prebacuje na sud i kaže da za Dabru opravdanja nema, ali ima odgovornosti.

"Što se tiče nas, a vjerujem i što se tiče gospodina Dabre, to ne bi trebalo utjecati na funkcioniranje većine. Stvar koja je vezana za kaznena djela koja se njemu stavljaju na teret tiču se vremena prije nego što je bio saborski zastupnik, prije nego što je bio ministar, prije nego što je sada saborski zastupnik, prije formiranja ove parlamentarne većine i smatramo da ne bi bilo osobito pametno ni korisno da jedna takva situacija privatnoga karaktera iz ranijeg vremena dovede u pitanje funkcioniranje Vlade i parlamentarne većine. Mi smo tu predugo ovdje da ne bi mogli iznaći rješenje i za ovu situaciju", komentirao je predsjednik Vlade.

Anja Perković i Hrvoje Zekanović - 5 Foto: DNEVNIK.hr

Nakon koalicijskog sastanka, sa saborskim zastupnikom Hrvojem Zekanovićem razgovarala je reporterka Dnevnika Nove TV Anja Perković.

"S obzirom da se o Dabrinoj situaciji govorkalo već duže vrijeme, nismo bili iznenađeni. Žao mi je osobno Dabre, ali tu je praksa u Hrvatskom saboru uobičajena. Kada DORH traži skidanje imuniteta, mi ga skidamo i tu jednostavno nema diskusije. Bez obzira što mi je osobno žao gospodina Dabre i toga što mu se događa", rekao je Zekanović pa dodao.

"Sutra ću naravno glasati za ono što je u praksi - skidanje imuniteta. Po ove dvije točke koje su predložene, glasat ću 'za' kao što će glasati i vladajuća većina odnosno moji kolege iz kluba HDZ-a, iako sam ja iz Hrvatske demokršćanske stranke, i kao što će glasati, pretpostavit ću, članovi oporbe", objasnio je.

Komentirao je i izjavu bivšeg ministra da on svoj mandat ne da nikome.

"Vladajuća većina može puknuti na bilo kome. Znači, ima nas točno 76 i bilo tko može teoretski sutra odustati od toga da bude dio vladajuće većine. Međutim, ne vjerujem. Mislim da će se ovo uskoro završiti i da će kolega Dabro shvatiti da je napravio nešto što nije smio napraviti i da će vladajuća većina, baš u ovakvom sastavu, nastaviti upravljati Hrvatskom", kazao je saborski zastupnik.

"Dabro ima privatan problem, ima jednu tužbu koja se odnosi samo na njega. On će naravno morati porazgovarati s DORH-om, vidjet ćemo što će sudac reći i nakon toga, ja sam siguran i vjerujem, da će on shvatiti što je napravio i da će se vratiti i biti dio vladajuće većine kao što je bio do sada", pojasnio je Zekanović.

Rekao je i kako misli da Domovinski pokret ima problem emocionalne naravi.

"Dakle, on je njihov kolega, čovjek s kojim oni već mjesecima i godinama zajedno surađuju i teško im se odreći kolege. Iako, u ovim situacijama, treba biti malo hladnokrvan i reći, imamo zakone, pravna smo država, imamo trodiobu vlasti", kazao je.

Dotaknuo se i detalja optužbe u kojima piše da je Dabro svog sina uočio pucati iz pištolja i bacati bombu.

"Ja ga osobno, niti članovi moga kluba, a mislim da ni članovi njegove strane, ne brane. Mislim da je to nešto što nije smio napraviti i toga je svjestan i on. Tu ga nitko ne brani. Samo je sada pitanje o istražnom zatvoru, je li to, nakon toliko vremena, primjerena mjera, ali nije na nama da odlučujemo. Imamo trodiobu vlasti i sud će odlučiti o eventualnom istražnom zatvoru", zaključio je Zekanović.

Pročitajte i ovo odgovor milanoviću Plenković o koaliciji: "DP je čvrsto uz Vladu, žele participirati i dalje"

Pročitajte i ovo podrhtavanje tla Posljedice potresa kod Petrinje: Nestalo struje, poteškoće i na signalima teleoperatera

Pročitajte i ovo ILI JESMO ILI NISMO Oporba napala DP zbog Dabre: "Dugujete javnosti objašnjenje jeste li još u koaliciji s HDZ-om"

Pročitajte i ovo "Krkanski se poigravao" Milanović brani Dabru: "Nema nijednog razloga da se tog čovjeka zatvori"