Cure audiosnimke Plenkovića, on šuti, oglasio se HDZ: ''To je očajnička diverzija''

Nakon što su u nedjelju objavljeni dijelovi i transkripti potajice snimljena govora na kojima predsjednik HDZ-a i Vlade Andrej Plenković vrijeđa članove Domovinskog pokreta i Mosta te napada medije, Plenković još šuti, a oglasio se HDZ na Facebooku. Tvrde da se radi o diverziji čiji je cilj da Penava pomogne dovesti Milanovićevu ljevicu na vlast.

''Snimka dijelova govora Andreja Plenkovića sa zatvorenog stranačkog sastanka koja je puštena u javnost još je jedna očajnička diverzija kojoj svjedočimo u ovoj kampanji. Naslovi koji se izvlače u dijelu medija uopće ne odražavaju poruke koje je predsjednik HDZ-a i Vlade odaslao biračima Domovinskog pokreta i Mosta. Štoviše, diverzija je poduzeta nakon što je Plenković opetovano poručivao tim biračima da ih poštuje i da ih poziva da se vrate svojoj matici - HDZ-u'', navodi HDZ u svojoj obrani stranačkog šefa nakon što je Nacional objavio snimke.

Što se samog sadržaja govora tiče, tvrde: "U njemu nema ništa novo što o pojedincima u DP-u i Mostu Plenković već nije javno izrekao, a to je da žele zauzeti mjesto HDZ-a i da izmišljaju laži o našoj politici, praveći se većim domoljubima, Hrvatima i vjernicima od svih drugih, i to premda su se protivili Zakonu o hrvatskom jeziku i premda su doveli SDP na Pantovčak, a sada s njim najavljuju i postizbornu koaliciju."



''Radi se o akterima koji su poznati po huškanju, govoru mržnje i najgorem vrijeđanju u javnom prostoru; koji su relativizirali čak i teroristički napad na Trgu svetog Marka. Posebno je odvratno to što - zlorabeći žrtvu Grada Heroja na izbornim plakatima šire gnjusne laži o tome da premijer slavi obilježavanje pada Vukovara. A sam Penava bez potpore te iste HDZ-ove Vlade ne bi mogao realizirati nijedan projekt u Vukovaru!'' opetovali su.

''Ova snimka, koja je zamišljena kao diverzija, na kraju je samo još jedna potvrda da je Plenković dosljedan u svojim stavovima. Uvijek je naglašavao, kako smo već naveli, da cijeni birače desnice i njihove vrijednosti te ih je pozivao da se vrate svojoj matici kako ih Penava, Grmoja i slični ne bi ponovno iskoristili radi dovođenja proturazvojne ljevice i Milanovića na vlast. Uostalom, jedan od vodećih kandidata ljevice Boris Lalovac otvoreno je pozvao Most i DP u zamišljenu SDP-ovu Vladu'', zaključili su iz HDZ-a.

Nacional je dan ranije objavio audiozapis u kojem Plenković vrijeđa predsjednika Domovinskog pokreta i vukovarskog gradonačelnika Ivana Penavu te Most, ali i proziva pojedine medije od kojih, kako navodi, predsjednik Republike Zoran Milanoviću prepisuje.

Plenković je komentirao i mladu generaciju, posebno se osvrnuvši na slučaj riječkog kafića Three Monkeys. Vlasnika tog kafića, koji je HDZ-ovcima zabranio ulaz, naziva klokanom, piše Nacional.

''Mlada generacija. Netko tko danas ima 45 od dvadesete je naviknut da smo mi lupeži, trogloditi, bez zubi, koji ne znamo ništa… koje treba uništiti. I onda ti prije par godina stavlja anketu mislim čovjek HDZ-ovac, kad je onaj klokan iz Rijeke stavio karticu da ne smije ući HDZ-ovac. A zove se kafić Three Monkeys. Sjećate se toga? E, ne smijemo se smijati. Zaboravljate to. Tu smo sad čak malo, sad razmišljam jesmo li mi preplahi u tome. Samo sad ne bih bio više preplah. Što si ti bolji, to ti uzmu jedan prst, drugi, treći, četvrti, peti, nema ti ruku, pojede te i doviđenja. Onda ćemo pokazati puno više čvrstine, vojnički pravo s tim ljudima jer oni to rade s ciljem da nas e-li-mi-ni-raju. Shvaćate?" poručio je.