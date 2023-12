Ministar koji je zaboravio prijaviti milijune kuna: "Recite mi što je Milanović napravio, on je ljubomoran i zavidan"

"Ne znam na koju je državu mislio, ali ovo je do sada nečuveno, u 30 i više godina hrvatske državnosti da predsjednik države ovako zloupotrebljava blagdanske, Božićne trenutke, kako bi poslao krivu poruku i obmanuo javnost, kako bi anulirao sve što je hrvatska vlada mukotrpnim radom, pregalaštvom i predanim radom ostvarila u ovih sedam godina", komentirao je ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman Božićnu poruku predsjednika Republike Zorana Milanovića.

Na pitanje novinara misli li da je predsjednik Milanović u kampanji, odgovorio je da je to "zavist i ljubomora".

"Mislim da je to zavist i ljubomora koju ne može kontrolirati. Pogledajte, čovjek je bio premijer u jednom razdoblju i te katastrofalne četiri godine još prate ovu Vladu", ustvrdio je u izjavi uoči Božićne mise u Bogoslužnom prostoru blaženog Alojzija Stepinca na zagrebačkom Kaptolu.

Upitan ne misli li da je išta utemeljeno kad predsjednik upozorava na korupciju i nejednakost pred zakonom, Grlić Radman je ustvrdio da predsjednik "negira činjenice" i "govori temeljem osjećaja".

"On govori temeljem osjećaja, on negira činjenice, apsolutno negira činjenice. On govori čisto iz vlastitog osjećaja mržnje, zavisti i ljubomore, to ga prati. On je u petoj godini mandata, recite mi što je napravio, neki susret koji je napravio bilo gdje, putuje li po Europi i demokratskim zemljama, pogledajte kako ga doživljava demokratski svijet, nije osudio rusku agresiju nije dozvolio treniranje i obučavanje ukrajinskih vojnika, to su zapravo sve države članice EU učinile, znači podršku Ukrajini", ocijenio je.

"Čovjek koji jako puno šteti hrvatskoj vanjskoj politici, diplomaciji i općenito svojim porukama šteti i narušava kredibilitet vlade. I općenito, šteti jako", zaključio je Grlić Radman.

Jandroković: Milanovićeva čestitka je "neki novi standard"

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković rekao je da za Božić svima želi puno zdravlja, mira i radosti te dodao da je to vrijeme kada si obično ljudi čestitaju i ne otvaraju neke svađe, a da je predsjednikova božićna čestitka "neki novi standard" koji ne želi komentirati.

"Svima od srca želim Sretan Božić. Onima koji vjeruju želim snažnu, postojanu vjeru, a svima želim puno mira zdravlja radosti, slobode i neka provedu ovaj dan sa svojim bližnjima. Isto tako, trebamo se sjetiti i svih onih koji su u potrebi i poteškoćama, i kojima današnji dan možda nije onako lijep kao onima koji imaju svoj obiteljski život, i takvi su općenito ovi dani kada, uz osobnu radost, treba razmišljati o drugima i podijeliti sve dobre i lijepe osjećaje s drugima", izjavio je Jandroković novinarima uoči Božićne mise u Bogoslužnom prostoru blaženog Alojzija Stepinca na zagrebačkom Kaptolu.

Na upit kako je doživio to što je predsjednik RH Zoran Milanović upozorio u božićnoj čestitki na korupciju, nejednakost ljudi pred zakonom i netransparentno trošenje javnog novca te je li to prozivka Vladi, Jandroković je odgovorio da je Božić trenutak kada se dijele pozitivne emocije s ljudima.

"Ja obično, a i drugi ljudi, čestitaju i ne otvaraju neke svađe. To je neki novi standard. Čestitke i Božić su trenuci kada dijelite pozitivne emocije s drugim ljudima, tako da ne mislim odgovarati danas nikome na taj način ni predsjedniku Republike. Bit će dana za političke prijepore, a danas je dan kada sam svima iskazao svako dobro".

Novinari su ga pitali i da komentira Milanovićevu tvrdnju da se u blagdanima ne smiju preskakati takve teme.

"Onda pitajte njega zašto je to rekao. Ostajem kod toga da na današnji dan želim svima svako dobro, ne želim nikakve prijepore niti se želim ni sa kime svađati. Danas je Božić".

Jandroković je rekao i da će Božić provesti s obitelji. "Provest ću ga s obitelji, imamo veliku obitelj i zajednički ručak i tome se jako radujem", rekao je.

Predsjednik Milanović je u Božićnoj poruci, uz ostalo istaknuo da u svjetskom poretku, koji se dramatično mijenja pred našim očima, brige hrvatskog naroda malo koga zanimaju. Rekao je i da posebno smeta ravnodušnost za brige hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini čija se jednakopravnost i konstitutivnost - zajamčena Daytonskim sporazumom – pokušava omalovažiti, pa i ukinuti. Upozorio je i da mnogima u Hrvatskoj nedostaje socijalna sigurnost, ali najviše smetaju nepravda i korupcija te da je odgovornost sviju, a najviše izvršne državne vlasti, da zvučne blagdanske poruke koje slušamo budu pretočene u stvarnost i da se ljudi u Hrvatskoj mogu istinski radovati boljem životu i pravednijem društvu.

Potpredsjednik Hrvatskoga sabora akademik Željko Reiner nije želio komentirati Božićnu poruku predsjednika Milanovića rekavši da je Božić vrijeme kada najbolje u ljudima treba doći u prvi plan i kada trebaju pokazati svoju najbolju stranu jer je Božić uvijek vrijeme radosti, iščekivanja, vrijeme puno onog najljepšeg i najboljeg u ljudima.