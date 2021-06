Vili Beroš ostao je na čelu resora zdravstva. Nije neočekivano da je propao pokušaj oporbenjaka za smjenom, jer matematika je takva da u Saboru HDZ ima većinu. Ali je poražavajuće da resor u kojem ima najviše problema i dalje ostaje u rukama čovjeka koji nije ponudio nijedno rješenje, štoviše - skandalizira pokušaj za njegovom smjenom.

Još jedan ministar zdravstva preživio je opoziv u Saboru. ''Lako je bacati blatom na ministra zdravstva, ali probleme u zdravstvu ne rješavaju smjene ministra. Jučer smo svjedočili da se bacalo blato na cijeli zdravstveni sustav'', rekao je ministar zdravstva Vili Beroš.

No ono što ministar naziva blatom - konkretni su problemi za čije je rješenje on zadužen. Na vrhu su dugovi u zdravstvu, zbog kojih se mora raditi novi rebalans. ''Evidentno, više nego ikad jasno svima da se problemi ne mogu riješiti samo upumpavanjem novca u sustav nego je potrebno napraviti neke mjere'', istaknuo je ministar financija Zdravko Marić. Odnosno, provesti reformu zdravstva koju ministar uporno obećava i najavljuje, ali i sam premijer je priznao da još nije vidio cjelovit prijedlog reforme.

Na upit kada možemo očekivati predstavljanje premijeru i javnosti, Beroš je rekao da ne može sada reći. ''Čim prije moguće je aposlutno naša intencija'', istaknuo je Beroš.

Planiraju se tri reformska područja kojima bi se postigle uštede, a ne ugrozila zdravstvena skrb građana. No novac "curi", pa tako bolnica na jednom dijelu Hrvatske materijal za ugradnju kuka plati 2500 kune, a druga na drugom kraju istu stvar čak 8000 kuna. Nije to jedini problem, istaknula je Martina Bolšec Oblak u Dnevniku Nove TV.

''Hrvatska danas troši milijardu i 700.000 kn na posebno skupe lijekove. Ako kažem da smo prije deset godina trošili 400 milijuna kuna, vidite da je to višestruko povećanje. Ne može više lijek i ne bi trebao lijek koji je jednom na listi HZZO bez obzira na kliničke učinke tamo i ostati'', istaknuo je Dražen Jurković iz Udruge poslodavaca u zdravstvu Hrvatske.

Zdravstvo je u svakoj vladi "vrući krumpir". Bivši SDP-ov ministar financija kaže u njegovu mandatu držala se kontrola duga, no dugoročne rješenje vidi u promjenama u poreznom sustavu. "Još za vrijeme mojeg mandata mi smo smanjivali zdravstveno doprinos i trebalo je uvesti novo oporezivanje, to novo oporezivanje znači porez na imovinu. Koju se imovinu mora oporezivati, to znači da će bogatiji participirati u zdravstvenoj zaštiti svih građana'', napomenuo je bivši ministar financija Slavko Linić.

No na saborskom odboru za zdravstvo raspravljalo se o plaćanju hitne pomoći za nehitna stanja ili plaćanju dopunskog za veći broj ljudi nego je sada. "Spominjalo se naplaćivanje hitne pomoći koja nije nužna, dopunsko... Ne, ne - aposlutno ne! Međutim, reći ću vam da ne želimo gajiti iluziju ni sebi ni drugima da će biti brza, laka ni jednostavna, ali naš je cilj da se ne lomi ništa na osiguranicima'', glasno je istaknuo Beroš.

No na osiguranicima se lome višegodišnje loše odluke - pa rastu liste čekanja, svako malo eksplodira dug veledrogerijama, a doprinosi za plaće su među rekordnima u Europi. Pa se osiguranici nadaju da će i ministar napokon prelomiti i predstaviti reformu.







