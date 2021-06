Jedina suzdržana na glasovanja o povjerenju ministru Berošu bila je Natalija Martinčević iz Reformista, čime je poslana jasna poruka da podrška vladajućima nije bezuvjetna. Daljnju suradnju komentirao je i HDZ-ov Branko Bačić.

Kako je ranije izjavio Radimir Čačić, kojega je s čela Varaždinske županije maknuo HDZ-ov Anđelko Stričak, Reformisti potporu vladajućima uvjetuju nesuradnjom na lokalnoj razini s Ivanom Čehokom.

"Htjeli smo uputiti poruku da suradnja podrazumijeva obostranu suradnju i obostrano poštivanje. Mi, nažalost, to nismo sada imali. Imali smo jednu izrazito prljavu kampanju u Varaždinskoj županiji, u kojoj se kandidat HDZ-a koristio i ljudima pod optužnicama i osuđenim kriminalcima. Nakon toga se ide i korak dalje, a to je očito namjera da se u Skupštini Varaždinske županije formira većina s takvim ljudima. Vi tamo imate listu Ivana Čehoka, za kojeg svi znamo da je pod četiri potvrđene optužnice. One su vezane uz nanošenje milijunske štete gradu Varaždinu i ako HDZ misli surađivati s takvim ljudima, sasvim sigurno neće dalje surađivati s Reformistima, niti lokalno niti na nacionalnoj razini", naglasila je Natalija Martinčević na konferenciji za medije nakon glasanja u Saboru.

"Ako dođe do koalicije s Čehokom, prestaje suradnja u Saboru. Ljudi koji su pod optužnicama, za nanošenje milijunskih šteta građanima grada Varaždina, takva suradnja nama je potpuno neprihvatljiva i bacala bi veliku ljagu na Reformiste. Mi smo taj stav jučer jasno iznijeli na sastanku vladajuće koalicije. Ja sam danas taj stav na ovaj način i potvrdila", izjavila je.

"Na potezu je HDZ", dodala je.

Bačić: "Držimo se dogovora s početka suradnje, ne vidim razlog da to kršimo"

O nastavku suradnje s Narodnom strankom reformista čija je saborska zastupnica na glasanju o opozivu ministra zdravstva Vilija Beroša bila suzdržana govorio je HDZ-ov Branko Bačić. Rekao je kako o suradnji na lokalnoj razini odlučuje teritorijalno nadležna organizacija.

"Zagovaramo da Reformisti na razini Varaždinske županije sjednu s HDZ-om i ostalim potencijalnim partnerima i tako definiraju kako će uvuduće izgledati suradnja u županijskoj skupštini“, rekao je Bačić i naglasio kako se HDZ drži dogovora istaknutog na početku suradnje na nacionalnoj razinio.

"A to je da prije i poslije lokalnih izbora i tijekom obnašanja vlasti neće biti prepreka našoj suradnji. Ja ne vidim razlog da taj dogovor kršimo, mi mislimo da će se ovaj problem nadići. Uvjereni smo da ćemo već na idućem glasanju imati 76 ruku", poručio je Bačić.