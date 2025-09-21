FOTO Planinaru pozlilo na Medvednici, HGSS objavio upozorenje

Preko centra 112 HGSS zaprimio je u subotu poziv u pomoć nakon što je planinaru pozlilo na Horvatovim stubama na Medvednici. Pripadnici HGSS-a transportirali su ga do vrha Stuba, gdje je predan Hitnoj medicinskoj pomoći čime je akcija uspješno završena. Iz HGSS-a su opetovali upozorenje građanima da budu posebno oprezni kada idu u prirodu, osobito u sezoni branja gljiva kada se mnogi upućuju u šumu te naglasili: obucite adekvatnu obuću i odjeću imajte uz sebe telefon s punom baterijom ne precjenjujte svoje mogućnosti U prilog tome, podsjetili su, govori i nedavna intervencija na području Gornjeg Maclja, gdje je zbog dvoje ozlijeđenih gljivara interveniralo čak sedam članova HGSS-a.