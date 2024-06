I zastupnici jedva nađu stan za najam u Zagrebu: Naknada koju im plaćaju porezni obveznici ekspresno povećana, pogledajte na koliko!

Muke oko nekretnina su stigle i do Markova trga, gdje zastupnici imaju problema s najmom stanova. Stan u Zagrebu do 350 eura je nemoguća misija, a to su osjetili i saborski zastupnici čiju najamninu plaća sabor. Stanarina koju su do sada porezni obveznici pokrivali nije u skladu s tržištem.

"Vlasnik stana je najavio da će tu cijenu podizati. Ja ću platiti razliku jer u ovom trenutku tražiti neki novi stan nakon četiri godine je jako teško, pogotovo ovdje u Zagrebu, ali činjenica je da s 350 - 360 eura je nemoguće nešto naći", izjavio je Marijan Pavliček, predsjednik Hrvatskih suverenista.

Zastupnika s istim problemom je bilo sve više pa će naknade od sljedećeg mjeseca ipak rasti s 330 na 650 eura.

Pero Ćosić, iz Odbora za izbor, imenovanje i upravne poslove poručuje da je odluka po pitanju iznosa zadnji put mijenjana 2003. godine te da su cijene u proteklih 20 godina iznimno narasle, a zastupnici nisu mogli pronaći adekvatne stanove. "Nadam se da će se to sada smiriti i da ćemo imati svoj krov nad glavom dok smo ovjde u Zagrebu", rekla je saborska zastupnica Vesna Vučemilović.

Pravo na plaćanje smještaja imaju svi zastupnici čije je prebivalište udaljeno najmanje 50 kilometara od Zagreba. Dio ih je smješten u državne stanove, poput novoizabrane zastupnice iz Pule, Dušice Radojčić koja kaže da je riječ o stanu od 36 kvadrata.

