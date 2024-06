U subotu i dalje vruće i sparno, na kopnu izgledno nevrijeme: Detalje otkriva Nikola Vikić-Topić

Anticiklona koja cijeli tjedan donosi vruće i stabilne prilike počela je slabjeti i to će dopustiti frontama da nam se ponovno približe i destabiliziraju atmosferu naših krajeva.



U subotu ujutro će na Jadranu biti pretežno vedro te od jutra vrlo toplo i vruće. Najniža će noćna temperatura biti između 24 i 27 Celzijevih stupnjeva. Na sjevernom i srednjem dijelu puhat će slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, dok će na jugu biti uglavnom tiho.

U unutrašnjosti također sunčano, ali uz malu do umjerenu naoblaku, te nestabilno, tako da već u noći i ujutro može biti pljuskova i grmljavine, ponajprije u Zagorju, Međimurju i duž Podravine, iako nije jako velika vjerojatnost za to. Najniža temperatura na kopnu će u ranim jutarnjim satima biti od 18 do 22, no opet će brzo rasti.



Tako će poslijepodne u središnjoj Hrvatskoj biti sunčano i vruće, s najvišom temperaturom između 29 i 32, što je znatno manje nego danas, no bit će sparno, teško vrijeme. Lokalno će biti i pljuskova s grmljavinom, uglavnom kasno popodne i navečer. Mjestimice će oni biti izraženiji, moguće je i nevrijeme, osobito na jugoistoku. Što se tiče vjetra, puhat će slab do umjeren, sjeveroistočni.



U Slavoniji, Baranji i Srijemu drugi će dio dana biti djelomice sunčan, vruć i vrlo sparan. Temperatura će biti od 31 do 34. Ovdje je velika mogućnost za jače pljuskove i grmljavinu, osobito kasno poslijepodne i navečer kad može biti i nevremena s tučom i obilnom kišom u kratko vrijeme, veća vjerojatnost za to je istočnijim predjelima. Vjetar sjeveroistočni, slab do umjeren, osim za vrijeme pljuskova, kad će biti pojačan.



U Istri i Primorju i u subotu sunčano, uz malu do umjerenu naoblaku. U unutrašnjosti Istre moguć je kratak lokalni pljusak. Puhat će slab do umjeren maestral i bit će manje vruće nego danas, temperatura će rasti do 30, 31 Celzijev stupanj.

U Gorskom kotaru i Lici sunčano uz umjerenu naoblaku. Može biti lokalnih pljuskova s grmljavinom, iako će to biti relativno rijetka i izolirana pojava. Maksimalna temperatura do 29.



U Dalmaciji većinom vedro, samo uz malo oblaka, te vruće, iako manje nego danas. Bit će uglavnom između 31 i 35, sa slabim do umjerenim maestralom, na srednjem dijelu povremeno će biti i jak.

Vrijeme naredna tri dana

Sljedećih dana na kopnu sunčano i manje vruće nego do sada. Vratit ćemo se na klimatološki prosjek, koji za ovo doba godine iznosi oko 28 stupnjeva.

No, stiže nam i nešto promjenjivije vrijeme, ponovno raste vjerojatnost za pljuskove i grmljavinu, mogući su svaki dan, iako će biti samo lokalne i kratkotrajne prirode, većinu dana prevladavat će sunce. No, treba naglasiti da može biti i nevremena, osobito u Posavini.



Na moru većinom sunčano te stabilnije nego na kopnu. I ovdje će se temperatura spustiti no svejedno ostaje vruće, oko 31 stupanj. Uz to, u novome tjednu, postoji mogućnost za lokalne pljuskove i grmljavinu, ponajprije na sjevernom dijelu, no tamo gdje ih i bude, bit će brzoprolazni i kratkotrajni. Što se tiče vjetra, na sjeveru će puhati umjerena bura, a u Dalmaciji i dalje maestral.

U svakom slučaju, za vikend će nam biti većinom sunčano i vruće, ali osjetno manje vruće nego danas. Uz to, na kopnu su izgledni povremeni, lokalni pljuskovi, od kojih će neki biti jače izraženi.

Velika je vjerojatnost i za nevrijeme s tučom, obilnom kišom i olujnim vjetrom, osobito u subotu kasno popodne i navečer u Slavoniji, Baranji i Posavini.

