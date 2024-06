Oglasila se SDP-ova zastupnica iz Zlatara koja je unajmila stan u Zagrebu na račun poreznih obveznika: "I dalje ću to raditi sa srcem"

Gradonačelnica Zlatara i nova SDP-ova saborska zastupnica Jasenka Auguštan-Pentek odlučila je iskoristiti svoje pravo i unajmiti stan u Zagrebu na račun poreznih obveznika. Država će joj tu privilegiju sufinancirati s 331,80 eura za stanarinu i 66,36 eura za režije. Od Zlatara do Zagreba ima nešto više od 60 kilometara, a ovo pravo imaju zastupnici s prebivalištem udaljenim više od 50 kilometara od Zagreba.

Gradonačelnica Grada Zlatara sada se oglasila na svom Facebook profilu:

"Dragi prijatelji i sugrađani, s obzirom na to da sam već nekoliko tjedana meta jednog našeg medija koji me uporno želi prikazati kao nekoga tko uzima sve što se uzeti može nauštrb poreznih obveznika, a što vi koji poznajete mene i moj rad znate da je sve samo ne istina, ovo je zadnji status kojim ću se osvrtati na temu 'privilegija' koje koristim i na koje imam zakonsko pravo za obavljanje svog posla saborske zastupnice, uz funkciju gradonačelnice Zlatara.

Pročitajte i ovo više od 1,8 milijuna sudjelovalo Brojka preminulih tijekom hodočašća prešla je 1000: Smrtne slučajeve potvrdilo više od deset zemalja

Novinarka problematizira moje korištenje prava koje po Zakonu imaju svi zastupnici koji žive više od 50 km udaljenosti od Zagreba, a to je pravo na mjesečnu naknadu za prijevoz (po novom prijedlogu od 600 eura mjesečno) ili pravo na korištenje stana u Zagrebu u istoj vrijednosti. Svaki zastupnik bira jedno ili drugo! Uz navedeno, po Zakonu imam pravo koristiti i naknadu za odvojeni život, dobivanje putnih troškova ili čak korištenje službenog vozila Grada Zlatara za put do Zagreba – odlučila sam ne koristiti ništa od navedenog, upravo jer smatram da mi je ovo za obavljanje zastupničkog posla dovoljno da zadovoljim osnovne uvjete za rad.

Pročitajte i ovo Široke ruke Pogledajte što je sve Putin poklonio sjevernokorejskom vođi: Na jedan dar Kim je posebno slab

Pročitajte i ovo Rijedak prizor Uočeni mali morski psi u plićaku na Hvaru: Neki turisti su vikali - "shark, shark"

Žao mi je što su redovna prava saborskog zastoupnika korištena za izradu senzacionalističkih medijskih naslova i ne znam koja je namjera nekoga s ovim pisanjem, ali neću se zamarati s time i nastavit ću raditi i dalje za dobrobit našega grada, Zagorja i svih građana RH. Svi vi koji me znate, vjerujem da ste i do sad vidjeli da sam uvijek radila po zakonima i na dobrobit svih građana.

I dalje ću to raditi sa srcem, a tako ću raditi i posao saborske zastupnice", napisala je Jasenka Auguštan-Pentek.