Nikola Grmoja se oglasio o sloganu Mosta koji je isti kao i Vučićev, Dnevnik Nove TV pobrojao što koriste ostale stranke

HDZ-ovci su već otkrili i pjesmu i slogan. Eye of the tiger su koristili i 2016. godine. Dobro uigrana mašinerija igra na sigurno, što zna kreator izbornih kampanja Boris Malešević, koji je s njima tada surađivao. HDZ-ov slogan "Za sve izazove" je kakav treba biti - jednostavan.



"Ne mogu reći da je loš, ali mogu reći da se nitko ne naljuti, da izgleda, a i siguran sam da je nastao prije nego što se Zoran Milanović uključio", komentirao je dizajner i marketinški stručnjak Boris Malešević.

Milanovićev je potez sve razdrmao. Odluka Ustavnog suda bi SDP-u mogla ići i u korist.

"Zabranjeno voće je uvijek najpoželjnije. Naravno, oni se vode pravnim, ja se vodim marketinškim, velika je glupost zabraniti nešto u kampanji, jer onda je to takva voda na mlin toj stranci, sada ćete vidjeti da se to ne da zaustaviti", objasnio je Malešević.



Jedna od najcitiranijih pjesama - Rijeke pravde, grupe Film, ponovno je isplivala nakon gotovo četiri desetljeća. SDP je dozvolu od Stublića dobio.



"Same 'Rijeke pravde', pjesmu, ja sam je napisao misleći na rijeke ljudi na uličnim demonstracijama. Ne želim pasivno sjediti kući i govoriti, svi su oni glupi, svi su političari lopovi", objasnio je za Dnevnik Nove TV pjevač Jura Stublić.

Za krađu slogana optuženi su MOST-ovci.

"Na tvojoj strani" bila je parola srbijanskog predsjednika Vučića prije 16 godina. No, ne misle ga mijenjati.



"Ta jednostavna fraza korištena je kao slogan 500 puta diljem svijeta. Što se tiče Aleksandra Vučića, naša poveznica je možda jedino ona anegdota kada je Vučić na poziv HDZ-a, Plenkovića i Kolinde Grabar Kitarović došao u Zagreb, kada su ga dočekali s crvenim tepihom, tada mu je Miro Bulj uzviknuo "Vučiću kad ćeš u hrvatsku Glinu", rekao je Nikola Grmoja.

Koju će pjesmu koristiti u kampanji ne otkrivaju, ali kažu da je autorska i da će nas iznenaditi tko će je izvoditi.

Svoju će pjesmu imati i Možemo!, ali ne otkrivaju koju. Kao ni slogan.

"Pa dobro, vidim da nas mnogi kopiraju u našim kampanjama, budući da su bile uvijek uspješne i da smo uvijek ostvarili veći rezultat od onog kojeg su nam ankete predviđale, vjerujem da će tako biti i sada i mi smo već poznati po tome da za svaku kampanju napravimo pjesmu, ovaj put neće biti drugačije", rekao je Tomislav Tomašević.

Slogan Domovinski pokret ima još od prošle godine kada su organizirali skup u Slavonskom Brodu. Ustani i ostani.



"Sve smo u te dvije riječi slogana rekli, ustani na dan izbora, 17.4. A ostani znači ostani u ovoj prelijepoj državi koja, kao da ju je Bog crtao za sebe i stvarao za sebe", objasnio je Stipo Mlinarić iz Domovinskog pokreta.

Svaki dan donosi novo nadmetanje. SDP je izašao s plakatima na kojima pozivaju na prosvjed. A potom je HDZ na svojoj službenoj stranici objavio fotomontažu svojeg plakata koji prikazuje Zorana Milanovića, uz poruku - Želiš li gledati loš film, drugi put?

