Dopušteno je, ali nemojte...: "To su trenutci koji mogu rezultirati teškim ozljedama koje ostaju za cijeli život"

Iako se pirotehnika mogla kupiti od 15. prosinca, nije se smjela korisititi. No, od sutra se smije, pa policija i liječnici upozoravaju da ozljede mogu biti kobne.

Novinar Dnevnika NOVE TV Ivan Čorkalo razgovarao je o tome s Rokom Kraljem, dječjim kirurgom u Klinici za dječje bolesti gdje su ovakve ozljede u doba blagdana nažalost uobičajene.

"Najčešće ozljede s kojima se suočavamo su opekline. Njih bi svrstali u rang lakših ozljeda. Naravno, upotreba eksplozivnih sredstava dovodi i do težih ozljeda, pa i do ozljeda tetiva i kostiju koje u konačnici mogu dovesti do mutilacije, pa i do gubitka pojedinih prstiju, što znači invaliditet za cijeli život", objasnio je doktor Kralj.

Prizori posljedica eksplozija u dječjoj ruci, a koje su mogle biti spriječene, zaista nikoga ne ostavljaju ravnodušnim. No, eksplozivne ozljede koje se uglavnom javljaju u doba blagdana posebno su šokantne za obitelji, koje se s time jako teško nose jer shvaćaju da do njih nije trebalo ni doći, objasnio je doktor Kralj.

"Nažalost, ima najbrutalnijih mogućih ozljeda. U takvim situacijama se svi mobiliziramo, skupimo glave i donosimo odluke koje smatramo najboljima. Srećom , imamo kolege koji znaju svoj posao i u najvećem broju slučajeva to ima dobre ishode", rekao je doktor Rok Kralj.

Iapk, ima i jedan ohrabrujući podatak. U posljednje vrijeme broj najtežih ozljeda od pirotehnike je ipak manji. Polako se, smatra Kralj, podiže svijest da su to nepotrebne ozljede i da djeca bez nadzora ne bi smjela koristiti pirotehnička svojstva.

"To su trenutci koji mogu rezultirati teškim ozljedama koje ostaju za cijeli život i svakako da, ako se i moraju koristiti pirotehnička sredstva, neka to bude pod nadzorom", zaključio je Kralj.

