Pijani vozač naletio na pješake: Žena teško ozlijeđena, čekaju se rezultati testa na opijate

U Slavonskom Brodu se jučer oko 9 sati, u Ulice Tome Bakača, dogodila prometna nesreća u kojoj je više osoba ozlijeđeno.

Očevidom je utvrđeno da je 53-godišnjak vozio pod utjecajem alkohola od 1,49 promila kada su ispred njega pješaci u dobi od 87 i 55 godina započeli s prelaženjem preko ceste na mjestu gdje se ne nalazi obilježeni pješački prijelaz.

Tom prilikom je 53-godišnjak automobilom udario u ruku 55-godišnjaka, a potom u tijelo 87-godišnjakinje koja je od udara pala na kolnik. Policija je utvrdila da se vozač kretao nepropisnom brzinom.

U prometnoj nesreći teže je ozlijeđena 87-godišnjakinja koja je zadržana na daljnjem liječenju u Općoj bolnici u Slavonskom Brodu, dok je 55-godišnjak lakše ozlijeđen, te je nakon pružene pomoći pušten iz bolnice.

Od vozača su uzeti potrebiti uzorci radi analize na prisutnost opijata u organizmu, a nakon dobivenih rezultata će protiv njega biti podnesena odgovarajuća prijava.