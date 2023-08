Pijani otac vrijeđao i dirao maloljetnu kćer: "Bolje da sam te izd*kao u WC-u nego što sam te napravio"

44-godišnji otac nepravomoćno je osuđen jer je zlostavljavo svoju 17-godišnju kćer u širem bjelovarskom području.

Prošle im je godine u kolovozu 44-godišnjak kupio kebab, kolu, čokolade i čips, a sebi dvije litre vina. Počela je padati kiša te su navečer legli u krevet - otac, kćer i mali bratić, prepričala je tu večer 17-godišnjakinja.

Prvo ju je počeo maziti po licu. "Bili smo odjeveni, na sebi sam imala trenirku i ljubičastu majicu. Kad sam zaspala, osjetila sam da mi otac zavlači ruku u majicu, a nakon toga izvlači majicu iz hlača", nastavila je svjedočenje.

Pokušala je ustati, ali ju je spriječio. Iz drugog pokušaja je uspjela, a onda je počelo vrijeđanje.

"Tada mi je rekao da ja nisam njegova kćer i da bi bolje bilo da me je izd*kao u WC, nego što me napravio. Tad me počeo dirati po grudima", opisala je kćer.

Otac je u vrlo kratkom periodu popio dvije litre vina, a prije toga žesticu. 17-godišnjakinja od tog dana nije u kontaktu s njim, a o cijelom događaju su je triput ispitivali na policiji.

Sutkinja je oca kaznila s 2500 eura i mora platiti 118 eura troškova prekršajnog postupka, piše Danica.

“Govorio joj je 'glupa si, ti nisi moje dijete, bolje da sam te izd*kao u WC-u nego što sam te napravio'.

Time je počinio psihičko nasilje nad kćerkom što je kod nje prouzročilo uznemirenost i povredu dostojanstva”, naglasila je prekršajna sutkinja.