Čelnik Mosta Božo Petrov izjavio je u utorak da bi umjesto najavljene rekonstrukcije Vlade sam premijer Andrej Plenković trebao podnijeti ostavku i na taj način preuzeti odgovornost.

"Korektno je da ostavku da sam predsjednik Vlade. Sjetite se koliko puta je ta osoba rekla da je to njegova Vlada, tri godine to ponavlja, pa ako je to njegova Vlada onda je sve što se događa je njegova odgovornost i neka je izvoli podnijeti umjesto da se skriva iza skuta famozne rekonstrukcije", rekao je Božo Petrov komentirajući odlazak ministra državne imovine Gorana Marića.

Na konferenciji za novinare u Hrvatskom saboru Petrov je ponovio stajalište Mosta da je Marićeva ostavka iznuđena bez konkretnih odgovora na afere.

"Neprihvatljivo je da Vlada govori o medijskim hajkama, sabotažama i sl. Vrijeme je da javnost konačno dobije konkretne odgovore na afere, koje cijelo vrijeme pokušavaju sakriti pod tepih", poručio je Petrov dodavši kako konkretne odgovore mogu dati samo policija i Državno odvjetništvo.

"Bivši ministar Lovro Kušćević čak je dobio nagradu mjestom u Hrvatskom saboru, možda zato da budu otežane kaznene prijave ili bilo kakvi sudski procesi", ocijenio je čelnik Mosta.

S obzirom na sve afere i nesposobnost "minimum minimuma" je da uz ministre koji su sami otišli ode još četiri ministara - Gabrijela Žalac, Tomislav Tolušić, Milan Kujundžić i Marko Pavić, smatraju u Mostu.

Petrov je potvrdio da je Most prikupio potpise za opoziv ministara Pavića i Kujundžića, ali pričekat će sa slanjem opoziva u saborsku proceduru jer možda u međuvremenu odu samoinicijativno. "Lavina je krenula, svaki tjedan ministar jedan", rekao je Petrov.

Petrov nije znao odgovoriti kada će biti održana izvanredna sjednica Sabora, ovoga ili idućeg tjedna.

(Hina)