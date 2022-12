U utorak je u Ljubljani održana generalna skupština grupe Petrol na kojoj su donesene mjere zbog odredbe Vlade Republike Hrvatske o ograničenju cijena goriva.

Iz Petrola su nakon sjednice poručili kako regulacija, odnosno ograničavanje cijena goriva, ima značajan utjecaj na poslovanje grupe u 2022. i 2023. godini. Dioničari su pozvali slovensku i hrvatsku vladu da im nadoknade štetu.

"Za obje države vrijedi nezakonitost i nesrazmjernost mjera regulacije cijena naftnih derivata, budući da sav teret regulacije snose trgovci naftnim derivatima, što daje pravnu osnovu za podnošenjem odštetnih zahtjeva", poručili su iz Petrola.

Petrol je izračunao kako mu je zbog Vladinih mjera o ograničavanju cijena goriva nanesena poslovna šteta od 45 milijuna i 600 tisuća eura. Kao upozorenje vladi, Petrol će zatvoriti svoja prodajna mjesta u srijedu, 28. prosinca, od 12:00 do 13:00 sati.

Ipak, neće biti zatvorene Petrolove benzinske postaje koje se nalaze na autocesti i uz more. Točenje goriva za vrijeme zatvaranja prodajnih mjesta bit će omogućeno hitnim i interventnim službama, poručili su.

"Ovom mjerom želi se skrenuti pažnja na ozbiljnost situacije i spriječiti poremećaje u opskrbi te moguću nestašicu naftnih derivata u Hrvatskoj. Petrol se ispričava svim svojim kupcima i zahvaljuje im na razumijevanju", stoji u priopćenju.

Osim toga, iz Petrola su podnijeli i zahtjev za mirno rješenje spora pred Državnim odvjetništvom Hrvatske.

Predsjednica Petrola: Želimo spriječiti kaos

Predsjednica grupe Petrol Nada Drobne Popović u poslijepodnevnim satima obratila se medijima.

"Poslovna šteta iznosi 45,6 milijuna eura. Ako bi nastavili sa istom regulacijom, šteta bi u drugoj godini iznosila 68 miljuna eura, što je ukupno više od 114 miljuna eura. Naša namjera je spriječiti nestašicu naftnih derivata i poslijedično kaos", kazala je Drobne Popović.

Na pitanje o tome koliko Petrol može izdržati obustavljanje rada, Drobne Popović je poručila kako je sutrašnja akcija apel vladi.

"Unatoč tome što smo proslijedili poziv Vladi, nismo došli do sastanka. U ovome trenutku još uvijek dobavljamo gorivo na hrvatsko tržište. Želimo spriječiti potencijalni kaos ako ne dođemo do rješenja do 2023. godine. Radna mjesta su ugrožena ako nećemo pronaći rješenje", istaknula je.

"Pitanje je kako će biti opskrbljivanje hrvatskog tržišta naftnim derivatima. Našli smo se u situaciji da više ne možemo osigurati hrvatsko tržište naftnim derivatima. Teška nam je odluka bila da se zatvaraju pumpe", istaknula je.

Dodala je kako više ne postoji razlog za reguliranje marže. "Cijene naftnih derivata spustile su se na razine prije rata u Ukrajini. Nema više razloga za regulaciju. Treba pustiti tržište da radi. Ako se tržište dugo regulira, može doći do nestašice goriva", zaključila je.

"Ne" regulaciji cijene goriva

Korisnici usluga Petrolovih benzinskih postaja u Hrvatskoj u utorak poslijepodne dobili su kratku poruku iz Petrola.

"U srijedu, 28.12. između 12:00 i 13:00, reći ćemo ne regulaciji cijene goriva, te privremeno zatvoriti naša prodajna mjesta. Ispričavamo se", stoji u poruci.