Građani Petrinje ne žele nuklearni otpad u svojoj blizini. Brojni proizvođači ukazali su na veliki problem, ako do skladištenja takve vrste otpada dođe. Eko proizvodnja, u koju puno ulažu, tada postaje upitna. Ako do relizacije projekta dođe, prvi otpad na Čerkezovac trebao bi stići za tri do pet godina.

Okupili su se petrinjski eko proizvođači i rekli ne nuklearnom otpadu u njihovom dvorištu.

"Nama kao ekološkim proizvođačima jednostavno se ne uklapa u naše razmišljanje postojanje nuklearnog otpada i skladište nuklearnog otpada u županiji", rekao je Marijan Glušić, iz ekološke udruge Izvor.

"Mi ovdje želimo promovirati ekološki način proizvodnje, domaći način proizvodnje znači nešto zdravo iz domaćeg uzgoja, a samim tim proglašenjem Trgovske gore spremištem radioaktivnog otpada sve će to s jedne strane pasti u vodu", objašnjava Jasmina Robinić iz poslovne zone Petrinja.



Više od 500 eko proizvođača dolazi s ovog područja. Među njima je i Stjepan, za pčele i proizvodnju strahuje.

"Bilo bi ugroženo dosta, pogotovo što se bavim ekološkom proizvodnjom, znači ta priča koja je šest, sedam godina kod mene pala bi u vodu, to uopće nije dobro ni za pčelarstvo ni za cijelo gospodarstvo na našem području", rekao je zabrinuti Stjepan Rožić, pčelar.

Protiv nuklearnog otpada u svojoj blizini su i građani

"Mi nismo za to, mi bi najradije kuću prodali, ali kome? Nitko neće radi tog otpada, mi smo stvarno protiv...", govori Smilja iz Matijevića.



Buduće potencijalno odlagalište, ograđeno je žicom. U njemu je vojska.



U Vojarni Čerkezovac bi se trebao skladištiti nuklearni otpad iz nuklearke Krško. Vojarna se nalazi svega nekoliko kilometara od Dvora na Uni.

Zabrinute poljoprivrednike, podržao je i petrinjski gradonačelnik.

"Mislim da je taj prirodni resurs najvažniji i definitivno kroz one strategije koje mi imamo kao grad Petrinja ne možemo reći da nam to može biti budućnost. Nije prihvatljivo nikakvo nuklearno smeće ovdje u županiji", rezolutan je Darinko Dumbović, gradonačelnik Petrinje.

"Uvijek ću se zalagati da nešto bude kontrolirano odloženo, što ne predstavlja nikakvu opasnost za život i zdravlje ljudi, a ukoliko bude tako, apsolutno prihvaćam", rekao je Ivo Žinić, župan sisačko-moslovački.

Resorni ministar umiruje, straha nema

"Realizacija ovog projekta ako do njega dođe će biti u potpunosti u skladu sa najvišim ekološkim standardima i u tom kontekstu ne vidim razlog za dizanjem ove vrste panike", rekao je resorni ministar Ćorić.

Padne li odluka da je to Čerkezovac, prve bačve otpada mogle bi stići za tri do pet godina.

