Čelnica Radničke fronte Katarina Peović ocijenila je u srijedu da razlaz za ljevicu nije dobar i izrazila nadu da je to tek privremena faza.

"Dobili smo elektroničku poštu prekjučer u kojoj se obavještava Radničku frontu da s nama neće izlaziti na lokalne izbore. Mi smo prije toga imali nekoliko pisama u kojima smo kao RF tražili da nas se obavijesti o pregovorima s SDP-om u ime gradskog kluba zastupnika. Htjeli smo biti uključeni i informirani o tim razgovorima. Nadam se da je to neka privremena faza jer, u svakom slučaju, ovakav razlaz nije dobar za ljevicu", rekla je Peović novinarima u Saboru.

Peović je rekla da nisu dobili nikakvo objašnjenje u elektroničkoj pošti, nego da su sve informacije saznali iz medija.

Kandidat za zagrebačkog gradonačelnika Tomislav Tomašević jučer je izvijestio kako su Možemo i Zagreb je naš odlučili da na lokalne izbore neće ići s Radničkom frontom, a Mate Kapović iz RF-a na Facebooku je objavio da se zeleno-lijeva koalicija "nažalost raspala".

"Uvjerena sam da razlog ne može biti rad u Gradskoj skupštini ili Saboru. Prilično smo kao oporba i Zeleno-lijevi blok nastupali i ujedinjeno i kvalitetno. Šteta je da ta suradnja nije ostala i dalje", istaknula je Peović.

Na pitanje hoće li, shodno razlazu, izaći i iz kluba zastupnika u Saboru, Peović je odgovorila "da će još razmisliti".

Sljeme je lijepo po lockdownu, je li Bernardić presudio lokalu? Nakon fotke s kuhanim vinom zatvorena kućica

"Tek smo prvi put u Saboru, ne znam što donosi izlazak iz kluba, na koji će način RF biti onda u Saboru zastupljen i hoće li nam se još ograničiti vrijeme za govor", rekla je i dodala kako im je jako važno da ima prostora za obrazlaganje ideja koje su progresivne.

Na pitanje smeta li RF-u što Možemo pregovara sa SDP-om, Peović je odgovorila kako su samo kao odgovor htjeli dobiti transparentnost tog procesa te je odbacila tvrdnje da je njezina stranka prva počela s javnim napadima.

"Mi smo tražili podršku od kluba za lokalne izbore u Rijeci. Nismo dobili odgovor do danas, odnosno rečeno nam je da je prerano o tome govoriti, i nismo izašli iz kluba. Stvarno se ne slažem da je to trajna faza jer sam sigurna da i u stranci Možemo postoji puno ljudi koji smatraju ovu suradnju dobrom", smatra Peović.

Jesu li lokalni izbori u Rijeci razlog razlaza, Peović nije precizirala.

"Specifična je situacija, u Rijeci više desetljeća vlada SDP, i Rijeka pokazuje koliko je SDP devastirajući u svojoj vladavini. Gotovo bih rekla i gore nego u Zagrebu. Nama je bio cilj u Rijeci napraviti promjenu. Nije nerealno očekivati da će biti puno napada i pokušaja da se razjedini ljevicu koja je stvarno bila u uzlazu", naglasila je Peović.

Grbin komentirao izbacivanje znanstvenika iz Vladina Savjeta: ''Morao sam pogledati kalendar da vidim živimo li u 16. ili 21. stoljeću''

Na pitanje bi li podržala Tomaševića kao kandidata za zagrebačkog gradonačelnika, u suradnji s SDP-om, Peović je odgovorila da nikada nije dobila takvu informaciju te sumnja kako će Možemo ići u suradnju sa SDP-om.

"Mi smo inzistirali da se ne ide u koaliciju s SDP-om, ali nadam se da to nije ni slučaj", dodala je Peović te naglasila da je to mogući razlog razlaza, ali da se to pitanje treba uputiti Možemo.

Poručila je kako smatraju da je SDP stranka u kojoj su bili 'Bandićevi žetončići' te stranka koja je njega dovela na vlast i donosila neradničke politike.

Mate Kapović objavio da se Zeleno-lijeva koalicija raspala, oglasio se Tomašević: "Odluka se ne odnosi na suradnju u Saboru i Skupštini"

"Vođe te stranke danas nisu ljudi koji su se distancirali od takve politike SDP-a pa poveli stranku u nekom novom smjeru, nego ljudi koji su donosili te zakone, izašli iz Bandićeve kabanice. Prema tome, ne možemo govoriti o SDP-u kao promjeni", ustvrdila je Peović.

Poručila je kako će o SDP-u i dalje imati isto mišljenje, a također smatra kako ovaj raskol ide na ruku svima onima koji profitiraju od sukoba na ljevici.