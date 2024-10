Plenković: "Neka Milanović i Hajdaš Dončić odmah daju ostavke ili nam se ispričaju"

Premijer Plenković dao je izjavu nakon konstituirajuće sjednice Predsjedništva HDZ-a. Obrušio se na predsjednika Milanovića.

Plenković je ranije nazvao "državnim udarom" odluku predsjednika Republike Zorana Milanovića da zabrani načelniku Glavnoga stožera OS RH Tihomiru Kundidu sudjelovanje na sjednici saborskog Odbora za obranu, a u današnjoj izjavi ponovo je reagirao na objavu predsjednika Milanovića koji je zabranio Kundidu po drugi put dolazak na Odbor, obrazloživši to postojanjem klasificiranih informacija o misiji NSATU, u koju bi se slali hrvatski časnici.

Kundid je bio pozvan kako bi zastupnicima objasnio okolnosti slanja hrvatskih časnika u Njemačku u okviru NATO misije za pomoć Ukrajini.

"Očekujem ostavku"

"Očekujem ostavke Milanovića, Dončića i svih koji vrijeđaju HDZ-a. Nek daju ostavke ili nam se ispričaju", rekao je poslijepodne Plenković u izjavi nakon sjednice.

"Nitko nije rekao da opozicija koristi saborski odbor kako bi zlorabila Sigurnosno-obavještajnu agenciju za svoje političke potrebe. Međutim kada smo se mi poslužili alatom i praksom, koju sam isključivo ja prozivao osobno, rekao sam da su SOA-u proglasili institucijom u Hrvatskoj koja je jedina zadužena za istinu.

Niti jedan novinar, analitičar ili druga politička opcija nije razotkrila tu praksu. Ali kada smo razotkrili difamacije, uvrede, laži, optužbe i kada je SOA-a rekla da nema takvih saznanja, onda smo prvo doživjeli histeričnu reakciju bivšeg predsjednika, to je ovaj Milanović koji nije kao predsjednik na funkciji već sedam mjeseci jer kada je došao na odbor SDP-a prestao je biti predsjednik”, kazao je premijer.

"Rekao je da mi zlorabimo SOA-u i da je on kao kršitelj Ustava jedini koji brani demokraciju u Hrvatskoj i SOA-u. Zamislite koliko brani SOA-u kada mu je bivši šef SOA-e. savjetnik za nacionalnu sigurnost.

Kakva je to nezavisnost Lozančića? Kome oni prodaju te laži. Ovo smo učinili kako bi pokazali apsurdnu praksu oporbe. Sada kada je SOA rekla svoje očekujemo odmah ostavke Milanovića, Hajdaša Dončića i drugih aktera koji bacaju u blatu HDZ s narativom izdajničkim, da odmah daju ostavke ili da nam se ispričaju i da to nikada više ne spominju".

Plenković je naveo da je SDP izgubio od HDZ-a te da su onda plakali i zajedno s ostalim oporbenim političarima tražili iskru u oku DP-a: "Nastojali su ih šarmirati kao neki veliki zavodnici, ali nisu uspjeli, dali su im košaricu i došli su nama i formirali su Vladu".

Osvrnuo se i na, kako navodi, Milanovićev udar na Ustavni sud: "Po njemu su suci Ustavnog suda glupani, istrošeni kuhinjski elementi i stajske muhe, udar na parlamentarnu demokraciju. Onda nije htio produljiti mandat Danielu Markiću, maltretirao ga, ovaj mu nije pomogao ništa. Kupuje ljude na izbore dodjeljivanjem odlikovanja".

"Udar na vojsku"

"Sada imamo udar na Hrvatsku vojsku, on se postavlja kao neki vrhovni zapovjednik u miru.

Drži danas u pritvoru Tihomira Kundida u Uredu predsjednika, čovjeku šalju naredbu da se ne bi slučajno klonirao i otišao u Sabor. Anušić je Kundida zvao na Odbor da objasni o čemu se radi u sudjelovanju dva hrvatska časnika u NATO aktivnosti potpore Ukrajini, ali ne - on je bio u pritvoru. Ja sam ga nazvao i onda sam shvatio da on mora otići u 12:30 javiti se pritvorskom nadzorniku Milanoviću.

Apeliram na javnost da vidimo faraonski, diktatorski stil bivšeg predsjednika Milanovića. Hrvatska politička scena od njega doživljava državni udar", dodao je.

"Imamo tipa koji vodi politiku korisnog ruskog idiota ili vodi politiku nekoga tko ima afektivan odnos prema Rusiji kao agresoru protiv Ukrajine i ima nekakav motiv da to radi. Posljedice njegove politike su razorne za reputaciju Hrvatske. Ili ćete dati glas Draganu Primorcu ili nekoga tko nas stavlja pod ruske skute i to je bit ove utakmice. Bit je hoćemo li ostati u NATO-u, EU-u, izabrati između istoka ili zapada", kazao je Plenković.

"Tko je Milanović, tko je Miljenić da mogu odlučivati gdje on (Kundid) može doći? Kakve su to fantazije Miljenića? Oni se političke boje da ih on ne razotkrije.

Milanović se koprca s nekom bizarnom video poruku, kome to prodaje, jedna velika prevara i laž. Koji je njegov cilj, kome koristi takva Milanovićeva politika? Rusiji koja može reći da imaju još jednog koji pjevaju njegovu pjesmicu", dodao je Plenković.

