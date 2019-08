Saborski zastupnik SDP-a Peđa Grbin našao se pod istragom Agencije za zaštitu osobnih podataka, zbog objave snimke djece koja uzvikuju "Za dom spremni"

Peđa Grbin je u lipnju ove godine na svom Facebook profilu objavio snimku mladih nogometaša NK Poljičanina iz Srinjina, naselja između Omiša i Splita u dobi od 10 do 13 godina na kojoj se vidi kako u društvu starijeg muškarca uzvikuju ustaški pozdrav "Za dom spremni". Na taj su način na nogometnom turniru u Barceloni gdje su u finalu igrali protiv vršnjaka iz kluba iz Srbije slavili pobjedu.

Grbin je snimku dobio preko jedne od Facebook grupa i nije imao dilemu da nešto mora napraviti po tom pitanju, piše Večernji list.

"Razmišljao sam što i na kraju odlučio da je to nešto što ljudi moraju vidjeti. Znam da je riječ o djeci, to i jest najveći problem jer jasno je da se desetogodišnjake uči takvim stvarima. To je nešto što se nije dogodilo prvi put. Netko je to snimio, možda i netko od roditelja i hvalio se time, a nitko ništa po tom pitanju ne poduzima", kaže Grbin za Večernji list.

I dok Državno odvjetništvo tek treba odgovoriti radi li se što u vezi sa spornim slučajem kako bi se utvrdilo je li na snimci riječ o huškanju djece na uzvikivanje ustaškog pozdrava, svoj dio posla već obavila Agencija za zaštitu osobnih podataka.

U dopisu koji je Grbin dobio i koji potpisuje ravnatelj Agencije Anto Rajkovača stoji da je Agencija zaprimila predstavku pravobranitelje za djecu i roditelja malodobne djece, kako su potom obavili uvid u njegovu Facebook stranicu te traže da se očituje i da “navede zakonitu svrhu i pravnu osnovu za objavu videosnimke”, kao i da otkrije informaciju o izvoru snimke, donosi Večernji list. (Hina)