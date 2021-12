Reporterka Nove TV Sabina Tandara Knezović razgovarala je s predsjednikom SDP-a Peđom Grbinom o političkim potezima, odnosu s MOST-om, ali i niskom rejtingu stranke.

Pita li se Državnu reviziju, u SDP-ovu poslovanju sve je čisto. No, kakvo je stanje u stranačkoj blagajni, koji su sljedeći politički potezi... samo su neka od pitanja na koja je predsjednik SDP-a Peđa Grbin nastojao dati odgovor u razgovoru s reporterkom Dnevnika Nove TV Sabinom Tandara Knezović.

Što se tiče stanja u stranačkoj blagajni, Grbin je kazao kako se ne radi o reviziji, nego o urednom vođenju knjiga i poslovanju, što je, kako je kazao, njihova obveza prema građanima i biračima.

Stanje u stranačkoj blagajni je dobro, popravlja se i tempom kojim su krenuli do kraja 2023. sanirat će sve dospjele obveze, kazao je Grbin.

Na pitanje je li rok u kojem su MOST-ovi zastupnici najavili predaju potpisa referendumske inicijative do kraja siječnja dug, šef SDP-a kazao je kako roka nema.

"Naše referendumsko područje, pitanje kako su referendumi uređeni je katastrofalno. Zbog toga mi već godinama iz SDP-a upozoravamo i pozivamo Vladu da to promijeni i uredi. Nismo to mogli učiniti sami kad smo bili na vlasti, jer je to ustavna materija koju treba mijenjati počevši od Ustava preko Zakona o ustavnom sudu, pa do Zakona o referendumu", pojasnio je Grbin.

Šef SDP-a istaknuo je kako su 2018. godine premijera Andreja Plenkovića upravo na taj problem upozoravali i ponudili rješenje, ali i pružili ruku da se taj problem riješi, no kaže kako je HDZ zabio glavu u pijesak.

"Prvo je potrebno Ustavom definirati koje teme kao što je smanjenje primjerice ljudska prava ne mogu biti predmet referenduma, potrebno je smanjiti broj potpisa i još određene stvari kako bi se ova materija sredila, tako da ne bi bili u situaciji da se čeka 37 dana da se predaju potpisi i da to onda HDZ koristi kao municiju za političku utakmicu koja slijedi", naglasio je Grbin.

Na pitanje postoje li tu neke "muljaže", kazao je kako vjeruje da ih neće biti, ali zbog činjenice da su dali tako veliki rok za predaju potpisa - otvorili su priliku Plenkoviću, a onda i drugim HDZ-ovcima da ih za to prozivaju i bace crv sumnje.

Grbin je ponovio je kako on nudi rješenje te da su 2018. pružili ruku da se taj problem riješi koja nije prihvaćena te kazao da je nudi i sada. Dodao je i kako je razgovarao s kolegicama i kolegama iz oporbe te među njima postoji volja da se taj problem riješi. A njega, kako je naglasio, treba rješavati sustavno, a ne samo ad hoc, kao problem dimnjaka koji se rješava tek kada se sruše.

Na pitanje hoće li zbog sukoba u Saboru kazniti MOST-ovce u Sinju tako što SDP-ov vijećnik neće glasati za proračun, Grbin je odgovorio kako bi to bilo neodgovorno i bezobrazno prema Sinjanima i Sinjankama. Vijećnici SDP-a vode se interesima građana, kazao je.

Jedna od stvari koju su u Sinju zatražili je da se povećaju sredstva za sufinanciranje deficitarnjih zanimanja. Ako se prihvate SDP-ovi predloženi amandmani, izglasat će sinjski proračun.

Na pitanje što bi da je SDP na vlasti napravio po pitanju obnove na Banovini, šef SDP-a je odgovorio kako za početak trijalizam Fonda, ministarstva i Središnjeg ureda - gdje se ne zna tko pije, a tko plaća - ne bi postojao, nego bi sve moralo biti pod istim krovom i građani ne bi smjeli čekati. Isto tako, ne smije se ni prebacivati odgovornost na drugoga.

"Šest mjeseci smo svjedočili svakodnevnoj svađi Horvata i Vanđelića tko je kriv i tko manje radi - to se ne smije događati. Znate li koja je najveća tragedija obnove - ne novac - novac je tu, ne samo za Baniju, i za Zagreb: od novca EU i proračuna, samo treba znati raditi, treba ga znati potrošiti. U rebalansu proračuna za 2021. smanjena je stavka za obnovu za 200 milijuna kuna jer HDZ nije bio u stanju taj novac upotrebiti za ono čemu je bio namijenjen, a to je obnova", pojasnio je Peđa Grbin.

Grbin o okršaju u Saboru: "Jedan od nas dvojice je superteška, a drugi srednja kategorija. Takav meč bi trebalo poništiti"

Peđa Grbin o testiranju saborskih zastupnika: "Nisam previše sklon da se sami testiraju jer kada sam čuo izjave od nekih - ne mogu im vjerovati"

Zbog svega toga ljudi su još u kontejnerima, umjesto u svojim domovima. Zahvalio je svim udrugama i drugima koji su sudjelovali u obnovi, ali i istaknuo kako se ona ne može realizirati bez države.

Šef SDP-a priznao je da rejting stranke nije dobar, ali i najavio kako će raditi sve da ga poprave. Naveo je primjer stranke Olafa Sholza koja je prije izbora imala rejting lošiji od SDP-ovog, a danas su vladajući. Na pitanje vidi li sebe kao predsjednika Vlade, odgovorio je kako je predsjednik SDP-a kandidat za predsjednika Vlade te od te uloge ne bježi.

"Na meni je da građanima i građankama ove zemlje predstavim ono za što se SDP zalaže te da na temelju toga pokušam dobiti glasove", kazao je Grbin.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr