Predsjednik SDP-a Peđa Grbin poručio je u srijedu da je Vlada mogla i morala bolje upravljati pandemijom, a odbijanjem da se dvotrećinskom većinom donose odluke u krizi vladajući su preuzeli na sebe odgovornost za daljnji rast broja mrtvih, kao i onih na kisiku i respiratoru. Komentirao je i okršaje u Saboru, koji su bili na rubu fizičkog incidenta.

Vlada se ni ekonomski niti zdravstveno nije uspjela suočiti sa zaraznom bolešću na način na koji je trebala, hrvatska procijepljenost je među najnižima u Europi, a posljedice toga su širenje bolesti i smrtni slučajevi, rekao je Grbin novinarima u Saboru.

"Ponovno poručujemo Vladi da je još uvijek moguće neke stvari odraditi drugačije, još uvijek je moguće pronaći način kako ćemo ljudima objasniti zašto se treba cijepiti i zaštititi. Još uvijek je moguće donositi razumne odluke, a ne da nikome nije jasno zbog čega covid potvrde vrijede za knjižnice, ali ne i za kafiće, makar se nalazili u istoj zgradi", kaže Grbin.

Upravo zato, naglasio je, morali smo još jednom tražiti da se zakon i mjere koji zalaze u sferu ograničenja koja u normalnim okolnostima ne bi bila uobičajena ni prihvatljiva, donose dvotrećinskom većinom.

Vladajući su odbijanjem tog zahtjeva preuzeli isključivo na sebe odgovornost za daljnji rast broja mrtvih, za to što će broj oboljelih na respiratoru i kisiku i dalje biti visok, ali i za to što oni koji boluju od drugih bolesti neće moći dobiti adekvatnu zaštitu, poručio je čelnik SDP-a.

Komentirajući incident u sabornici s mostovcima Grbin je kazao da, za razliku od političara koji u takvim situacijama pohrle na druge zastupnike pa ih se treba razdvajati i spremni su na šaketanje, misli kako to nisu primjerene scene za Hrvatski sabor.

"Sabor je mjesto gdje govorimo, sučeljavamo svoja mišljenja i gdje ćemo nekada jedni drugima dati epitete koji nisu baš laskavi, ali onoga trenutka kada smo prihvatili biti dužnosnici, prihvatili smo i teške riječi na svoj račun", poručio je.

Na pitanje misli li da ga je Nino Raspudić htio tući odgovorio je kako treba Raspudića pitati što je namjeravao, a on nije došao u Sabor da bi se s bilo kim fizički obračunavao.

"Takav sukob baš i ne bi bio po regulama, jer jedan od nas dvojice je superteška, a drugi srednja kategorija, takav meč bi, po pravilima, uvijek trebalo poništiti", rekao je Grbin.

Referendum radi Mostova političkog probitka

Što se tiče referenduma o covid potvrdama, ocijenio je kako on neće dovesti do toga da bude manje zaraženih ili mrtvih nego je Most krenuo u to radi političkog probitka.

"Mostov Marin Miletić je danas rekao da je HDZ Arktik, a oni su Sahara. SDP ne želi biti ni Arktik niti Sahara jer se ni na jednom od ta dva prostora ne može normalno živjeti. Želimo biti između toga, to su Mediteran i Europa, to je život', ocijenio je.

Komentirajući prosvjed protivnika covid potvrda pred Saborom, Grbin je ustvrdio kako je to posljedica činjenice da ljudi ne znaju što se događa, u strahu su, a Vlada je dopustila da ljudi više vjeruju fake newsu nego inistitucijama koje su tu radi zaštite života i zdravlja građana.

"Neodgovorno je i neozbiljno tri puta proglašavati pobjedu nad pandemijom, to je rezultiralo nezadovoljstvom i zbunjenošću ljudi mjerama. Ta nekonzistentna politika dovela je do velikog broja zaraženih i mrtvih, ali i do ovakvih otpora. Ljude treba educirati, raditi s njima i biti strpljiv, a HDZ i Andrej Plenković nisu na to spremni", naglasio je čelnik SDP-a.

Upitan da komentira to što su prosvjednici vikali "HDZ lopovi, SDP pederi", kazao je da nijedno nije uvreda jer "ovo što je rečeno za HDZ je činjenica, a meni reći da sam homoseksualac nije uvreda".